Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Поліція штату заявила, що для них було “справжнім сюрпризом” виявити дев’ятирічну дівчинку за кермом автомобіля зі своєю чотирирічною сестрою на пасажирському сидінні.

Зазначається, що дівчатка прокинулися близько 3 години ночі в середу і взяли Chevy Malibu, поки їх батьки спали. Вони хотіли відправитися на пляжний відпочинок зі штату, що не має виходу до океану, до Каліфорнії.

Дев’ятирічна дівчинка проїхала на машині близько 16 км двома основними дорогами, перш ніж врізалася в інший автомобіль. Після цього вона ще врізалася у вантажівку.

Сестри були пристебнуті ременями безпеки, тому не постраждали.

За словами детектива Скотта Ліста з поліції Західного Йорданії, батьки дівчаток не знали, що вони пропали, поки їх не розбудила поліція і не розповіла про інцидент.

Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC

— WVC Police (@WVCPD) June 2, 2021