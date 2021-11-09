У США дві сімейні пари змушені були обмінятися дітьми через помилку, зроблену лікарями під час проведення екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Вони самі розшукали своїх біологічних дітей.

Про це повідомляє BBC.

Пара зі штату Каліфорнія у вересні 2019 року після ЕКЗ народила дівчинку, яка була зовсім не схожою на батьків. З часом вони зробили тест на ДНК та дізналися, що це не їхня біологічна дитина. Вони подали до суду на клініку, але шукали свою рідну доньку.

Дитину вдалося знайти за допомогою тесту ДНК.

Родина подала до суду на Каліфорнійський центр репродуктивного здоров’я (CCRH) та лабораторію ембріології In VitroTech Labs. У позові сказано про недбалість медиків, а також про те, що вони пізніше зрозуміли помилку, але матір не попередили.

Головна причина, чому родина зрозуміла, що народила чужу дитину — колір шкіри. Перші батьки мають світлий відтінок шкіри, а дівчинка народилася зі значно темнішим. Через два місяці після народження дитини батьки погодилися зробити тест на ДНК, аби зрозуміти — чи це їх рідна донька.

Згодом представники CCRH допомогли їм знайти іншу сімейну пару, яка виносила та народила їх дочку. Дівчатка народилися з різницею в тиждень. Після кількох зустрічей пари домовилися юридично оформити обмін дітьми, який відбувся в січні 2020 року.