Про це пише The New York Times.
Зазначається, що більше половини жителів Бостона латиноамериканці, більшість з них народилися в іншій країні.
Мати і дочка розмовляли іспанською, коли йшли додому з обіду, раптово дві жінки напали на них на вулиці і почали бити їх руками і ногами.
За словами матері, жінки кричали: “Це Америка! Говоріть англійською!”.
Через напад прокурори пред’явили звинувачення в скоєнні кримінального злочину на грунті ненависті двом двадцятип’ятилітнім жінкам – Дженні Лі Еннамораті і Стефані Армстронг. Вони повинні постати перед судом 9 березня.
Жінки пояснили свій вчинок поліції тим, що вони були напідпитку, а постраждалі нібито сміялися над ними іспанською мовою, яку вони не могли зрозуміти.
- 8 грудня місті Бахмут, що в Донецькій області, поховали волонтера Артема Мірошниченка. 29 листопада Артема жорстоко побили двоє молодих хлопців. Причина – нібито через те, що волонтер розмовляв українською мовою.