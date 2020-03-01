У США в місті Бостон дві жінки напали на матір з дочкою через те, що вони говорили іспанською мовою.

Про це пише The New York Times.

Зазначається, що більше половини жителів Бостона латиноамериканці, більшість з них народилися в іншій країні.

Мати і дочка розмовляли іспанською, коли йшли додому з обіду, раптово дві жінки напали на них на вулиці і почали бити їх руками і ногами.

За словами матері, жінки кричали: “Це Америка! Говоріть англійською!”.

Через напад прокурори пред’явили звинувачення в скоєнні кримінального злочину на грунті ненависті двом двадцятип’ятилітнім жінкам – Дженні Лі Еннамораті і Стефані Армстронг. Вони повинні постати перед судом 9 березня.

Жінки пояснили свій вчинок поліції тим, що вони були напідпитку, а постраждалі нібито сміялися над ними іспанською мовою, яку вони не могли зрозуміти.