У Сполучених штатах Америки двоє поліцейських наклали на себе руки через кілька тижнів після штурму Капітолію 6 січня прихильниками колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це пише CNN.

Одним із загиблих був співробітник внутрішньої поліції Капітолію, іншим – міський поліцейський. Крім того, постраждали загалом 140 представників органів правопорядку.

Повідомляється, що це перший випадок, коли правоохоронці підтвердили, що двоє офіцерів наклали на себе руки після нападу.

“На жаль, два офіцери, які були в Капітолії 6 січня, наклали на себе руки після цієї битви”, – сказав Конті в своїй заяві

Ще один офіцер, Брайан Д. Сікнік, помер на наступний день після заворушень “через травми, отриманих під час виконання службових обов’язків”.

“Серед моїх хлопців є офіцери, які були без шоломів в момент нападу і отримали травми голови. У одного з офіцерів зламані два ребра і роздроблені два хребетних диска, іншого вдарили металевим огородженням, – розповів голова об’єднання поліцейських Капітолію Гас Папатанасіу газеті The Washington Post.