Директорка школи в штаті Флорида була вимушена піти з посади через скарги батьків на те, що їхнім дітям на уроці демонстрували "порнографічні зображення". Йдеться про заняття з історії мистецтва, на якому учні 6 класу вивчали твори епохи Ренесансу, зокрема статую "Давид" Мікеланджело.

Про це сповіщає BBC.

Рада класичної школи Таллахассі змусила піти у відставку директорку Хоуп Карраскіллу. Причиною такого рішення стали скарги від батьків. Відтак, їм не сподобалося, що в ході уроку з історії мистецтва їхнім дітям показали фотографії оголеної мармурової статуї Давида, а також репродукції картин “Створення Адама” Мікеланджело й “Народження Венери” Боттічеллі, де зображені оголені тіла.

Один із батьків назвав роботи “порнографією”, двом іншим стало не до вподоби, що школа заздалегідь не попередила їх про показ подібних матеріалів на уроці.

Пані керівник галереї у Флоренції Сесілія Холлберг відреагувала на скарги батьків та звернулася до школи із запрошенням відвідати музей, де знаходиться оригінал статуї. За її словами, директорка школи заслуговує на винагороду, а не на покарання.

“Потрібно вміти розрізняти наготу та порнографію, – сказала Холлберг. – Нічого порнографічного чи агресивного в статуї немає. Давид – юнак, пастух, який, як описано в Біблії, не мав гідного одягу, але прагнув захистити свій народ”.

Крім того, міський голова Флоренції Даріо Нарделла також запросив до міста викладача, чий урок спричинив інцидент. “Приймати мистецтво за порнографію просто смішно”, – прокоментував він у Twitter.

Довідка. Статуя “Давид”, створена Мікеланджело на початку XVI століття, є одним із найвідоміших творів в історії мистецтва. Вона зображує біблійного персонажа Давида, який переміг Голіафа.

З 2022 року у штаті Флорида діє закон про заборону сексуальної освіти та обговорення питань гендерної ідентичності в школі до 4 класу. Вчителям, які порушили закон, загрожує позбавлення ліцензії на викладання.