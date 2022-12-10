Про це повідомляє Politico.
Військово-повітряні сили США вирішили відправити БПЛА Reaper в Україну приблизно через місяць після 24 лютого.
Однак занепокоєння Пентагону, що росіяни можуть збити БПЛА та дізнатися про технології безпілотника, завели перемовини у глухий кут.
Дебати щодо передачі безпілотників тривали набагато довше, ніж щодо інших колись суперечливих систем, таких як артилерія та тактичні ракетні системи великої дальності, обидві з яких почали надходити влітку, коли бойові дії загострилися.
Така позиція розчарувала українських посадовців, які пообіцяли використовувати надані безпілотники для нанесення ударів лише по російських позиціях в Україні та пообіцяли поділитися інформацією про націлювання зі США перед тим, як завдати ударів, повідомило виданню джерело, знайоме з ситуацією.
І Reaper, і Grey Eagles дадуть Україні критично важливий новий потенціал, оскільки ЗСУ тиснуть на окупований Крим і добре захищені російські лінії фронту на Донбасі.
З перших днів війни БПЛА Reapers і Grey Eagles займали перше місце в списку побажань Києва, оскільки вони забезпечать значно ширші можливості спостереження та ударів, що є життєво важливим у війні, яка сильно залежить від артилерійських дуелей і безпілотників.
Керівництво General Atomics протягом місяців підтримувало контакти з українськими офіційними особами, намагаючись досягти угоди щодо передачі технологій, яка б відповідала правилам і вимогам США.
Військово-повітряні сили США роками намагалися відмовитися від старих версій Reaper, щоб вивільнити гроші на купівлю та експлуатацію новітніх технологій, але Конгрес кожного разу відхиляв цю пропозицію.
Остання пропозиція в Законі про дозвіл на національну оборону на 2023 фінансовий рік, яка вимагає передачі 100 Reaper іншій державній установі, ймовірно, звільнить частину безпілотників для відправки в Україну.
У березні служба звернулася до основних командувань, які літають на Reaper, з проханням оцінити вплив на їхні підрозділи, якщо США передадуть безпілотники Україні, і Командування спеціальних операцій ВПС зголосилося надіслати свої безпілотники, повідомили двоє людей, знайомих з обговореннями.
Каліфорнійський республіканець Кен Калверт, високопоставлений член оборонного підкомітету з асигнувань Палати представників, чий округ знаходиться поблизу штаб-квартири General Atomics, підтвердив, що ВПС спочатку погодилися відправити MQ-9 в Україну, але сказав, що керівництво не “підхопило” цю ідею.
“Ми повинні мати можливість поставити MQ-9 Reaper і Gray Eagles, які допомогли б змінити хід цієї війни”, — сказав Калверт в інтерв’ю.
Калверт також хоче розпочати навчання українців на Reaper і Grey Eagles до рішення Білого дому. Він стверджує, що як тільки адміністрація прийме рішення, на навчання нових користувачів може знадобитися від трьох до чотирьох місяців.
MQ-9 Reaper, також відомий як Predator B, був створений для підтримки військових у війнах в Іраку та Афганістані, де не було небезпеки їх збиття. MQ-1C Gray Eagle був розроблений пізніше як модернізація MQ-1 Predator для армії.
- За даними ЗМІ, США можуть передати Україні БПЛА Grey Eagle, проте після модифікації.