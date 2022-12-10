Військово-повітряні сили США хотіли передати Україні свої старі безпілотники Reaper, яких вони намагалися позбутися роками. Але після місяців внутрішніх суперечок Пентагон ще не прийняв рішення навіть попри те, що ці безпілотники могли б забезпечити Україну тими можливостями, про які Київ просить від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє Politico.

Військово-повітряні сили США вирішили відправити БПЛА Reaper в Україну приблизно через місяць після 24 лютого.

Однак занепокоєння Пентагону, що росіяни можуть збити БПЛА та дізнатися про технології безпілотника, завели перемовини у глухий кут.

Дебати щодо передачі безпілотників тривали набагато довше, ніж щодо інших колись суперечливих систем, таких як артилерія та тактичні ракетні системи великої дальності, обидві з яких почали надходити влітку, коли бойові дії загострилися.

Така позиція розчарувала українських посадовців, які пообіцяли використовувати надані безпілотники для нанесення ударів лише по російських позиціях в Україні та пообіцяли поділитися інформацією про націлювання зі США перед тим, як завдати ударів, повідомило виданню джерело, знайоме з ситуацією.

І Reaper, і Grey Eagles дадуть Україні критично важливий новий потенціал, оскільки ЗСУ тиснуть на окупований Крим і добре захищені російські лінії фронту на Донбасі.

З перших днів війни БПЛА Reapers і Grey Eagles займали перше місце в списку побажань Києва, оскільки вони забезпечать значно ширші можливості спостереження та ударів, що є життєво важливим у війні, яка сильно залежить від артилерійських дуелей і безпілотників.

Керівництво General Atomics протягом місяців підтримувало контакти з українськими офіційними особами, намагаючись досягти угоди щодо передачі технологій, яка б відповідала правилам і вимогам США.

Військово-повітряні сили США роками намагалися відмовитися від старих версій Reaper, щоб вивільнити гроші на купівлю та експлуатацію новітніх технологій, але Конгрес кожного разу відхиляв цю пропозицію.

Остання пропозиція в Законі про дозвіл на національну оборону на 2023 фінансовий рік, яка вимагає передачі 100 Reaper іншій державній установі, ймовірно, звільнить частину безпілотників для відправки в Україну.

У березні служба звернулася до основних командувань, які літають на Reaper, з проханням оцінити вплив на їхні підрозділи, якщо США передадуть безпілотники Україні, і Командування спеціальних операцій ВПС зголосилося надіслати свої безпілотники, повідомили двоє людей, знайомих з обговореннями.

Каліфорнійський республіканець Кен Калверт, високопоставлений член оборонного підкомітету з асигнувань Палати представників, чий округ знаходиться поблизу штаб-квартири General Atomics, підтвердив, що ВПС спочатку погодилися відправити MQ-9 в Україну, але сказав, що керівництво не “підхопило” цю ідею.

“Ми повинні мати можливість поставити MQ-9 Reaper і Gray Eagles, які допомогли б змінити хід цієї війни”, — сказав Калверт в інтерв’ю.

Калверт також хоче розпочати навчання українців на Reaper і Grey Eagles до рішення Білого дому. Він стверджує, що як тільки адміністрація прийме рішення, на навчання нових користувачів може знадобитися від трьох до чотирьох місяців.

MQ-9 Reaper, також відомий як Predator B, був створений для підтримки військових у війнах в Іраку та Афганістані, де не було небезпеки їх збиття. MQ-1C Gray Eagle був розроблений пізніше як модернізація MQ-1 Predator для армії.