Про це повідомляє видання The New York Times.

Інцидент стався на борту авіакомпанії Frontier Airlines. Авіалайнер прямував у суботу, 31 липня, з Філадельфії в Маямі. Під час польоту 22-річний Максвелл Беррі (Maxwell Berry) замовив два алкогольні напої та почав публічно сексуально домагатися стюардеси, не реагуючи на зауваження членів екіпажу.

Пізніше гармидерник пролив напій собі на сорочку, вирушив до вбиральні, вийшов звідти з оголеним торсом і походжав у такому вигляді літаком протягом 15 хвилин. Стюардеса сказала Беррі, що йому слід одягтися, і допомогла йому вийняти додаткову сорочку з ручної поклажі. Потім пасажир обійняв двох стюардес і помацав їх за груди.

Вони попросили третього бортпровідника поспостерігати за Беррі. Він попросив Беррі залишитися сидіти в кріслі, але той вдарив його в обличчя. Після того, як почалася бійка, пасажири втрутилися і скориставшись клейкою стрічкою приклеїли його до сидіння, він був нерухомий до кінця польоту.

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) August 3, 2021