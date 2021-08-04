Про це повідомляє видання The New York Times.

Інцидент стався на борту авіакомпанії Frontier Airlines. Авіалайнер прямував у суботу, 31 липня, з Філадельфії в Маямі. Під час польоту 22-річний Максвелл Беррі (Maxwell Berry) замовив два алкогольні напої та почав публічно сексуально домагатися стюардеси, не реагуючи на зауваження членів екіпажу.

Пізніше гармидерник пролив напій собі на сорочку, вирушив до вбиральні, вийшов звідти з оголеним торсом і походжав у такому вигляді літаком протягом 15 хвилин. Стюардеса сказала Беррі, що йому слід одягтися, і допомогла йому вийняти додаткову сорочку з ручної поклажі. Потім пасажир обійняв двох стюардес і помацав їх за груди.

Вони попросили третього бортпровідника поспостерігати за Беррі. Він попросив Беррі залишитися сидіти в кріслі, але той вдарив його в обличчя. Після того, як почалася бійка, пасажири втрутилися  і скориставшись клейкою стрічкою приклеїли його до сидіння, він був нерухомий до кінця польоту.

На відео видно, що пасажира приклеїла скотчем, а також трохи заклеїли рот. Беррі кричав “Допоможіть”, а всі пасажири в літаку – сміялися.

Відзначається, що після приземлення лайнера в аеропорту призначення туриста затримали правоохоронні органи. До завершення розслідування і встановлення всіх подробиць інциденту авіакомпанія всіх бортпровідників відправила у оплачувану відпустку на час розслідування, за стандартною процедурою.