Держсекретар США Майк Помпео заявив, що у США є "безліч доказів" того, що спалах коронавірусу COVID-19 почався в лабораторії в Ухані.

Відповідну заяву він зробив в ефірі телеканалу ABC в неділю, 3 травня.

За словами Помпео, весь світ піддався впливу коронавірусу “в результаті збоїв в китайській лабораторії”, і розвідка США володіє доказами цього.

“Розвідувальне співтовариство продовжує виконувати свою роботу. Вони повинні продовжувати робити це і перевіряти, щоб ми були впевнені. І я можу вам сказати, що існує значна кількість доказів того, що це поширилося з лабораторії в Ухані”, — сказав він.

Говорячи про те, чи міг вірус бути штучно створеним, Помпео зазначив, що експерти говорять про його неприроднє походження.

“Очевидно, кращі експерти поки вважають, що він був створений людиною. У мене немає причин не вірити цьому”, — додав він.