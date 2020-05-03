Відповідну заяву він зробив в ефірі телеканалу ABC в неділю, 3 травня.
За словами Помпео, весь світ піддався впливу коронавірусу “в результаті збоїв в китайській лабораторії”, і розвідка США володіє доказами цього.
“Розвідувальне співтовариство продовжує виконувати свою роботу. Вони повинні продовжувати робити це і перевіряти, щоб ми були впевнені. І я можу вам сказати, що існує значна кількість доказів того, що це поширилося з лабораторії в Ухані”, — сказав він.
Говорячи про те, чи міг вірус бути штучно створеним, Помпео зазначив, що експерти говорять про його неприроднє походження.
“Очевидно, кращі експерти поки вважають, що він був створений людиною. У мене немає причин не вірити цьому”, — додав він.
- Раніше британське видання The Saturday Telegraph з посиланням на доповідь, підготовлену розвідувальним альянсом “П’яти очей” (“Five Eyes”), куди входять спецслужби США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії. заявило, що Китай навмисно приховував або знищив докази спалаху коронавірусу в китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що бачив докази, згідно з якими коронавірус COVID-19 розробили в лабораторії Китаю.