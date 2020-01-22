Президент США Дональд Трамп заявив, що у його країни є план щодо стримування і контролю коронавірусу невідомого походження, який поширюється з Китаю.

Про це він сказав в кулуарах економічного форуму в Давосі, повідомляє телеканал Sky News.

Трамп пояснив, що цим питанням займається Центр контролю захворювань (CDC).

“У нас є план, і ми думаємо, що він буде виконаний дуже добре. Ми вже виконали його дуже добре. Центр контролю захворювань (CDC) приголомшливий. Дуже професійний”, – сказав американський лідер.

Трамп зазначив, що дійсно в США зареєстровано один випадок інфікування невідомим вірусом, зазначивши, що незважаючи на це, ситуація залишається під контролем.

“У нас все під контролем … Це одна людина з Китаю. У нас це під контролем. Все буде добре”, – сказав Трамп.

Інфікований чоловік повернувся в Сіетл (США) з Уханю (Китай) кілька днів тому і пізніше був госпіталізований з ознаками пневмонії. Аналізи хворого показали позитивні результати на наявність у нього коронавірусу. Чоловік, який заразився, старший 30 років і його стан оцінюється як задовільний. Пацієнт перебуває в лікарні міста Еверетт недалеко від Сіетла.

Нагадаємо, в Китаї поширюється невідомий раніше вірус, який призводить до пневмонії.

Медики дійшли висновку, що вірус може бути спровокований патогеном з сімейства коронавірусів. Внаслідок зараження може розвиватися пневмонія і виникати проблеми з диханням.