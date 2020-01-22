Про це він сказав в кулуарах економічного форуму в Давосі, повідомляє телеканал Sky News.
Трамп пояснив, що цим питанням займається Центр контролю захворювань (CDC).
“У нас є план, і ми думаємо, що він буде виконаний дуже добре. Ми вже виконали його дуже добре. Центр контролю захворювань (CDC) приголомшливий. Дуже професійний”, – сказав американський лідер.
Трамп зазначив, що дійсно в США зареєстровано один випадок інфікування невідомим вірусом, зазначивши, що незважаючи на це, ситуація залишається під контролем.
“У нас все під контролем … Це одна людина з Китаю. У нас це під контролем. Все буде добре”, – сказав Трамп.
Інфікований чоловік повернувся в Сіетл (США) з Уханю (Китай) кілька днів тому і пізніше був госпіталізований з ознаками пневмонії. Аналізи хворого показали позитивні результати на наявність у нього коронавірусу. Чоловік, який заразився, старший 30 років і його стан оцінюється як задовільний. Пацієнт перебуває в лікарні міста Еверетт недалеко від Сіетла.
Нагадаємо, в Китаї поширюється невідомий раніше вірус, який призводить до пневмонії.
Медики дійшли висновку, що вірус може бути спровокований патогеном з сімейства коронавірусів. Внаслідок зараження може розвиватися пневмонія і виникати проблеми з диханням.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у середу, 22 січня, скликає термінове засідання комітету експертів, щоб визначити, чи є спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом в Китаї, міжнародним надзвичайним станом.