Фармацевт з Вісконсину (США), колишній співробітник медичного центру Aurora Medical Center Стівен Бранденбург, який звинувачується в умисному псуванні близько 500 доз вакцини Moderna проти COVID-19, визнав свою провину. Тепер йому загрожує до 10 років в'язниці.

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Про це повідомляє ABC News і сайт Мін’юсту США.

46-річний Бранденбург зізнався владі, що псував вакцини двічі — витягував флакони з препаратом з холодильників на 12 годин, щоб він втратив ефективність.

Як відомо, вакцина Moderna повинна зберігатися в холодильнику при температурі від 36 до 46 градусів за Фаренгейтом.

За даними поліції, Бранденбург був визнаним прихильником теорії змови. У кримінальному позові стверджується, що він намагався зіпсувати вакцини, тому що — за його даними — вакцина небезпечна для людини та може змінити її ДНК.

Після визнання провини Бранденбург, до цього звільнений під заставу 4 січня, може отримати до 10 років тюремного ув’язнення й бути оштрафований на 10 000 доларів. Наступне засідання суду призначене на 18 березня.

Суворість покарання для Бранденбурга може залежати від того, скільки доз вакцини фактично було зіпсовано.

Правоохоронці, своєю чергою, заявили, що кожен з 57 флаконів з 10 дозами оцінюється в 11 000 доларів.

Aurora Health Care повідомила про цю ситуацію 57 особам, яким, можливо, зробили ін’єкцію зіпсованим препаратом.