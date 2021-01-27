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Про це повідомляє ABC News і сайт Мін’юсту США.
46-річний Бранденбург зізнався владі, що псував вакцини двічі — витягував флакони з препаратом з холодильників на 12 годин, щоб він втратив ефективність.
Як відомо, вакцина Moderna повинна зберігатися в холодильнику при температурі від 36 до 46 градусів за Фаренгейтом.
За даними поліції, Бранденбург був визнаним прихильником теорії змови. У кримінальному позові стверджується, що він намагався зіпсувати вакцини, тому що — за його даними — вакцина небезпечна для людини та може змінити її ДНК.
Після визнання провини Бранденбург, до цього звільнений під заставу 4 січня, може отримати до 10 років тюремного ув’язнення й бути оштрафований на 10 000 доларів. Наступне засідання суду призначене на 18 березня.
Суворість покарання для Бранденбурга може залежати від того, скільки доз вакцини фактично було зіпсовано.
Правоохоронці, своєю чергою, заявили, що кожен з 57 флаконів з 10 дозами оцінюється в 11 000 доларів.
Aurora Health Care повідомила про цю ситуацію 57 особам, яким, можливо, зробили ін’єкцію зіпсованим препаратом.
- Раніше повідомлялося, що у Бостоні прибиральник випадково знищив майже дві тисяч доз вакцини проти коронавірусу компанії Moderna.