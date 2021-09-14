Президент США Джо Байден підписав указ, який передбачає, що більшість федеральних службовців та федеральних підрядників мають бути повністю вакцинованими проти коронавірусу не пізніше, ніж до 22 листопада.

Відповідний указ опублікували на сайті Білого дому.

У документі сказано, що федеральні заклади мають діяти оперативно, аби їх працівники пройшли повну вакцинацію проти коронавірусу “якнайшвидше, але не пізніше 22 листопада”.

До 24 вересня робоча група Білого дому має передати роз’яснення, які стосуватимуться подальших дій контакторів та винятків щодо обов’язкової вакцинації.

Усі федеральні працівники та федеральні підрядники мають пройти обов’язкову вакцинацію. На місцях працівників поінформують про незначні винятки. Зокрема, 17 мільйонів медичних працівників, які працюють у рамках програм Medicare та Medicaid мають бути щеплені проти коронавірусу. Приблизно 300 тисяч працівників Head Start (програма позашкільної освіти), закладів дошкільної освіти та інших федеральних освітніх програм мають пройти обов’язкову вакцинацію.

На отримання федеральними працівниками двох щеплень проти коронавірусу, є 75 днів. Речниця Білого дому Джен Псакі зазначила стосовно цього, що правило має винятки. Зокрема, можна не робити щеплення з медичних чи релігійних мотивів, однак ці причини повинні бути дуже суттєвими. Наприклад, якщо працівник відмовлятиметься вакцинуватися проти коронавірусу через релігійні переконання, але вже має щеплення проти інших захворювань — його відмову не схвалять.Ще й надто, працівники, які відмовлятимуться вакцинуватися, отримуватимуть дисциплінарні стягнення. За інформацією профспілок, це можуть бути письмові попередження, потім — неоплачувані відпустки та врешті звільнення.