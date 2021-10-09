Про це повідомили на сайті Білого дому.

Це стосується американських розвідників, дипломатів та інших федеральних чиновників по всьому світу.

“Сьогодні я підписав Закон щодо допомоги американцям, які стали жертвами неврологічних атак (HAVANA), аби гарантувати, що ми робимо все можливе, аби допомогти працівникам американського посольства, які постраждали через аномальні проблеми зі здоров’ям”, – сказано в повідомленні.

Закон HAVANA одноголосно ухвалили в Сенаті 7 червня, а в Палаті представників – 5 жовтня.

Гроші, які отримають чиновники, можна буде витратити на отримання професійної медичної допомоги. В кожному конкретному випадку директор ЦРУ та держсекретар США вирішуватимуть, яку суму виділити тому чи іншому чиновнику, який страждає через травму. Для цього буде розроблено певні правила та рекомендації, які деталізують справедливі й рівноправні критерії оплати. За витрачені кошти вони звітуватимуть перед Конгресом США.

Скільки американських чиновників постраждало через “гаванський синдром” – невідомо. За неофіційними даними, це приблизно 200 американців, які працюють в різних країнах світу.

Що таке “гаванський синдром”

У 2016 році на Кубі було зафіксовано 130 випадків “загадкового синдрому” серед працівників посольства США в Гавані. Дипломати повідомляли про сильний головний біль, запаморочення, а також симптом струсу мозку.

Декотрим знадобилося кілька місяців, аби повністю відновити нормальний стан здоров’я. Часто після реабілітації дипломати скаржилися, що в голові з’являється сильний шум, після чого проявляються інші симптоми.

Серед перших симптомів “гаванського синдрому” жертви називають якийсь ледь чутний звук, схожий на “дзижчання, скрегіт металу чи пронизливе пищання”. Після цього з’являлися запаморочення, головний біль, постійна втома.

Позиція Білого дому

З приходом до влади президента США Джо Байдена, Держдепартамент й ЦРУ оприлюднили рекомендації для своїх працівників, головна з яких – при погіршенні здоров’я негайно залишити потенційно небезпечне місце. У Держдепі створили робочу групу, куди дипломати й члени їхніх родин можуть звертатися при “незрозумілому погіршенні здоров’я”.

Робочу групу створили й в ЦРУ.

У 2021 році ознаки “гаванського синдрому” зафіксували в американців, що працюють в Берліні та Відні. Серпневий візит віцепрезидентки Камали Гарріс відклали на три години через тривожний сигнал, що надійшов з посольства США у Ханої.