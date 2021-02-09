В американському місті Олдсмар (штат Флорида) комп'ютерний хакер отримав доступ до системи очищення води та спробував суттєво підвищити рівень гідроксиду натрію в ній, що наразило тисячі людей на небезпеку отруєння.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на офіційних осіб.

Інцидент стався минулої п’ятниці.

Отримавши доступ до водогінної системи міста, хакер ненадовго збільшив кількість гідроксиду натрію (лугу) в системі очищення води, повідомляє агентство BBC.

Як поінформував шериф округу Пінеллас Боб Гуалтьєрі, зловмисник збільшив рівень гідроксиду натрію більш ніж у 100 разів (зі 100 частин на мільйон до 11 100 частин на мільйон).

Це поставило під загрозу отруєння близько 15 тисяч жителів міста Олдсмар.

Оператор вчасно помітив втручання в систему і нормалізував вміст хімікату.

“Я не хімік, але можу сказати, що якщо ви додасте в питну воду таку кількість цієї речовини, то це недобре”, – наголосив шериф Гуалтьєрі.

У зв’язку з інцидентом поки що ніхто не затриманий. Також невідомо, чи діяв хакер із території США або з-за кордону.

Віддалений доступ до системи водопостачання тимчасово відімкнено.

Місцеві правоохоронці звертатимуться до ФБР з проханням допомогти в розслідуванні.

Як відомо, гідроксид натрію (луг) у невеликих кількостях додають у воду для зниження кислотності. Він також допомагає уникнути засмічення труб.

Це дуже їдка речовина. При високій концентрації гідроксид натрію може викликати подразнення шкіри, очей і слизової оболонки рота, пирхоти в горлі, тимчасове випадіння волосся, спровокувати блювоту, нудоту і діарею.

Згідно з даними системи охорони здоров’я штату Флорида, отруєння гідроксидом натрію може викликати утруднення дихання, запалення легенів, набряк горла, печію стравоходу і шлунку, сильний біль у животі, втрату зору і низький кров’яний тиск.

Довгострокові наслідки залежать від того, наскільки швидко хімікат нейтралізується в організмі. Пошкодження стравоходу і шлунку може тривати протягом декількох тижнів, а смерть може наступити й через місяць.