Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на офіційних осіб.
Інцидент стався минулої п’ятниці.
Отримавши доступ до водогінної системи міста, хакер ненадовго збільшив кількість гідроксиду натрію (лугу) в системі очищення води, повідомляє агентство BBC.
Як поінформував шериф округу Пінеллас Боб Гуалтьєрі, зловмисник збільшив рівень гідроксиду натрію більш ніж у 100 разів (зі 100 частин на мільйон до 11 100 частин на мільйон).
Це поставило під загрозу отруєння близько 15 тисяч жителів міста Олдсмар.
Оператор вчасно помітив втручання в систему і нормалізував вміст хімікату.
“Я не хімік, але можу сказати, що якщо ви додасте в питну воду таку кількість цієї речовини, то це недобре”, – наголосив шериф Гуалтьєрі.
У зв’язку з інцидентом поки що ніхто не затриманий. Також невідомо, чи діяв хакер із території США або з-за кордону.
Віддалений доступ до системи водопостачання тимчасово відімкнено.
Місцеві правоохоронці звертатимуться до ФБР з проханням допомогти в розслідуванні.
Як відомо, гідроксид натрію (луг) у невеликих кількостях додають у воду для зниження кислотності. Він також допомагає уникнути засмічення труб.
Це дуже їдка речовина. При високій концентрації гідроксид натрію може викликати подразнення шкіри, очей і слизової оболонки рота, пирхоти в горлі, тимчасове випадіння волосся, спровокувати блювоту, нудоту і діарею.
Згідно з даними системи охорони здоров’я штату Флорида, отруєння гідроксидом натрію може викликати утруднення дихання, запалення легенів, набряк горла, печію стравоходу і шлунку, сильний біль у животі, втрату зору і низький кров’яний тиск.
Довгострокові наслідки залежать від того, наскільки швидко хімікат нейтралізується в організмі. Пошкодження стравоходу і шлунку може тривати протягом декількох тижнів, а смерть може наступити й через місяць.
- Раніше американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють російських хакерів у здійсненні масштабної кібератаки на федеральні відомства США, про яку стало відомо в грудні 2020 року.