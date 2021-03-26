Про це повідомляє американський телеканал CNN.
77-річний Хосе Вільярруель працював учителем на заміну в школі у Фонтані.
З початком епідемії коронавірусу школи в США перейшли на дистанційне навчання, і потреба в учителях на заміну зникла.
Вільярруель подав заявку на отримання пенсійних виплат.
Останні вісім років чоловік жив у своєму автомобілі. Таке рішення він прийняв, оскільки більшу частину грошей надсилав дружині, дітям та іншим членам родини, які проживають у Мексиці.
На початку березня цього року колишній учень Вільярруеля – 21-річний Стівен Нава випадково помітив свого вчителя на стоянці.
Хлопець якраз вирушав на роботу (він працює зварником і близько п’ятої ранку вже перебував на вулиці). Нава звернув увагу на чоловіка, який щось перебирав у багажнику свого авто.
Хлопцю здалося це дивним, а чоловік видався знайомим.
“Увесь день я думав: почекай-почекай, напевно, це мій учитель, який працював на заміні”, — розповів Нава журналістам.
Згодом він зрозумів, що цей чоловік – дійсно його вчитель Хосе Вільярруель, якого учні в середній школі називали “містер V”.
Нава зазначив, що завжди пам’ятав Вільярруеля, оскільки той гарно ставився до учнів. “Він запитував, як минув ваш день, чи їли ви, подібні дрібні деталі”, – заявив хлопець.
Стівену знадобилося декілька днів, щоб набратися сміливості та все ж підійти до Вільярруеля на стоянці. Він запитав у вчителя, як у нього справи.
Коли Нава дізнався, як жив Вільярруель, то наполіг, щоб учитель взяв 300 доларів, які на той момент були у хлопця.
“Він обдарував мене посмішкою і сказав: “Велике вам спасибі”. Він підійшов, щоб обійняти мене, і коли він обіймав мене, я побачив, як по його обличчю потекла сльоза”, – пригадує хлопець.
Саме тоді Нава вирішив будь-що допомогти своєму вчителю.
“Вчителі відіграють величезну роль у нашому житті. Я відчував, що мені потрібно віддячити… Він допоміг нам із нашим майбутнім – стати тими, ким ми є сьогодні, тому я хотів допомогти йому “, – наголосив він.
Хлопець створив сторінку для збору коштів на краудфандинговій платформі GoFundMe. За кілька годин вдалося зібрати 5 тисяч доларів.
Наступного дня Нава виклав відео про вчителя в TikTok, яке переглянули 1,7 млн разів. Це відео допомогло зібрати 27 тисяч доларів.
11 березня Вільярруелю виповнилося 77 років. Колишні учні влаштували для нього вечірку з нагоди дня народження, де Нава й подарував йому чек на зібрану суму.
Учитель розповів, що не очікував такого подарунка і дуже розчулився, але намагався себе контролювати, щоб “не стати занадто сентиментальним і не нервуватися”.
“Це було надзвичайно захоплююче, абсолютно несподівано і чудово”, – заявив чоловік у коментарі CNN.
Після того, як історія про бездомного вчителя набула розголосу, правоохоронці надали Вільярруелю ваучер на проживання в мотелі протягом місяця. За цей час чоловік має знайти постійне місце проживання.
Вільярруель також планує з’їздити до своєї родини в Мексику.
Нава та Вільярруель зараз постійно спілкуються. Хлопець розповів, що отримує задоволення від їхнього спілкування і того відчуття, що він допомагає своєму вчителю повернутися до нормального життя.
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