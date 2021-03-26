В американському місті Фонтана (штат Каліфорнія) колишній учень подарував своєму вчителю на день народження чек на 27 тисяч доларів після того, як дізнався, що той став бездомним і змушений жити в автомобілі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

77-річний Хосе Вільярруель працював учителем на заміну в школі у Фонтані.

З початком епідемії коронавірусу школи в США перейшли на дистанційне навчання, і потреба в учителях на заміну зникла.

Вільярруель подав заявку на отримання пенсійних виплат.

Останні вісім років чоловік жив у своєму автомобілі. Таке рішення він прийняв, оскільки більшу частину грошей надсилав дружині, дітям та іншим членам родини, які проживають у Мексиці.

На початку березня цього року колишній учень Вільярруеля – 21-річний Стівен Нава випадково помітив свого вчителя на стоянці.

Хлопець якраз вирушав на роботу (він працює зварником і близько п’ятої ранку вже перебував на вулиці). Нава звернув увагу на чоловіка, який щось перебирав у багажнику свого авто.

Хлопцю здалося це дивним, а чоловік видався знайомим.

“Увесь день я думав: почекай-почекай, напевно, це мій учитель, який працював на заміні”, — розповів Нава журналістам.

Згодом він зрозумів, що цей чоловік – дійсно його вчитель Хосе Вільярруель, якого учні в середній школі називали “містер V”.

Нава зазначив, що завжди пам’ятав Вільярруеля, оскільки той гарно ставився до учнів. “Він запитував, як минув ваш день, чи їли ви, подібні дрібні деталі”, – заявив хлопець.

Стівену знадобилося декілька днів, щоб набратися сміливості та все ж підійти до Вільярруеля на стоянці. Він запитав у вчителя, як у нього справи.

Коли Нава дізнався, як жив Вільярруель, то наполіг, щоб учитель взяв 300 доларів, які на той момент були у хлопця.

“Він обдарував мене посмішкою і сказав: “Велике вам спасибі”. Він підійшов, щоб обійняти мене, і коли він обіймав мене, я побачив, як по його обличчю потекла сльоза”, – пригадує хлопець.

Саме тоді Нава вирішив будь-що допомогти своєму вчителю.

“Вчителі відіграють величезну роль у нашому житті. Я відчував, що мені потрібно віддячити… Він допоміг нам із нашим майбутнім – стати тими, ким ми є сьогодні, тому я хотів допомогти йому “, – наголосив він.

Хлопець створив сторінку для збору коштів на краудфандинговій платформі GoFundMe. За кілька годин вдалося зібрати 5 тисяч доларів. Наступного дня Нава виклав відео про вчителя в TikTok, яке переглянули 1,7 млн разів. Це відео допомогло зібрати 27 тисяч доларів.

11 березня Вільярруелю виповнилося 77 років. Колишні учні влаштували для нього вечірку з нагоди дня народження, де Нава й подарував йому чек на зібрану суму.

Учитель розповів, що не очікував такого подарунка і дуже розчулився, але намагався себе контролювати, щоб “не стати занадто сентиментальним і не нервуватися”.

“Це було надзвичайно захоплююче, абсолютно несподівано і чудово”, – заявив чоловік у коментарі CNN.

Після того, як історія про бездомного вчителя набула розголосу, правоохоронці надали Вільярруелю ваучер на проживання в мотелі протягом місяця. За цей час чоловік має знайти постійне місце проживання.

Вільярруель також планує з’їздити до своєї родини в Мексику.

Нава та Вільярруель зараз постійно спілкуються. Хлопець розповів, що отримує задоволення від їхнього спілкування і того відчуття, що він допомагає своєму вчителю повернутися до нормального життя.