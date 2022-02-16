Про це повідомляє пресслужба комітету з питань міжнародних відносин Сенату США.
Співавтор законопроєкту та старший член комітету з питань міжнародних відносин Джим Ріш заявив, що військового вторгнення ще не сталося, але є інші способи, у які Росія може напасти на Україну та які можуть бути виснажливими для українців, а також для європейської безпеки в цілому.
Нагадаємо, що раніше члени комітету з закордонних справ Сенату США розглядали можливість накласти проти Росії санкції за здійснення кібератаки проти нашої країни.
Документ щодо санкцій має назву “Never Yielding Europe’s Territory”, що у перекладі з англійської означає “ніколи не поступимося територією Європи”.
Абревіатура законопроєкту символічна, адже її літери утворюють – NYET від російського “ні”.
Пакет санкцій має мету зупинити проєкт “Північний потік-2”, масштабні економічні втрати для Росії та зміцнити партнерство союзників США, а також надасть допомогу Україні.
- Відомо, що Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що у разі вторгнення Росії до України газопровід “Північний потік-2” не буде запущено.
- Раніше п’ятий президент України та лідер політичної партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді закликав парламенти інших держав запровадити санкції проти Росії, а також надати Україні більше озброєння.
- Також сенатори Комітету Сполучених Штатів Америки з питань збройних сил висловлюють скептичне ставлення щодо повідомлень Російської Федерації про повернення частини військ на бази після завершення військових навчань у південному та західному військових округах.