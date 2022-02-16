У США сенатори від Республіканської партії внесли до верхньої палати Конгресу законопроєкт, що містить економічні та політичні санкції проти Російської Федерації. Їх планують запровадити найближчими днями. Зокрема у документі йдеться про додаткову допомогу Україні.

Про це повідомляє пресслужба комітету з питань міжнародних відносин Сенату США.

Співавтор законопроєкту та старший член комітету з питань міжнародних відносин Джим Ріш заявив, що військового вторгнення ще не сталося, але є інші способи, у які Росія може напасти на Україну та які можуть бути виснажливими для українців, а також для європейської безпеки в цілому.

Нагадаємо, що раніше члени комітету з закордонних справ Сенату США розглядали можливість накласти проти Росії санкції за здійснення кібератаки проти нашої країни.

Документ щодо санкцій має назву “Never Yielding Europe’s Territory”, що у перекладі з англійської означає “ніколи не поступимося територією Європи”.

Абревіатура законопроєкту символічна, адже її літери утворюють – NYET від російського “ні”.

Пакет санкцій має мету зупинити проєкт “Північний потік-2”, масштабні економічні втрати для Росії та зміцнити партнерство союзників США, а також надасть допомогу Україні.