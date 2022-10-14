Американські чиновники заявляють, що в США готують новий пакет військової допомоги Україні на суму 725 мільйонів доларів. Втім, поки що невідомо, коли саме буде офіційно оголошено нову військову допомогу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що в новому пакеті будуть додаткові боєприпаси, а також військові автомобілі HMMWV, натомість нових систем протиповітряної оборони там не передбачено.

Також стало відомо, що після масованих ракетних обстрілів цивільної інфраструктури Україна закликала партнерів прискорити надання засобів протиповітряної оборони. Своєю чергою, у Білому домі вже запевняли, що працюють над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS.

Нагадаємо, що загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить близько 16,8 мільярда доларів.

ДОВІДКА: NASAMS має найсучаснішу систему захисту, яка є адаптивною. Установка надає можливість максимізувати здатність ідентифікувати, вражати та знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.

Система має дальність ураження від 20 до 180 км в залежності від снаряда. Висота ураження сягає до 21 кілометра, а ймовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85. Час реакції складає 10 секунд. Максимальна швидкість польоту ракети — 1020 м/с.