Консультативна група єпископів США закликала католицьких лідерів не перетворювати причастя у "інструмент для поділу парафіян". Наразі в католицьких церквах знову відновили дискусії щодо того, чи має право президент США Джо Байден брати участь в причасті, адже підтримує ЛГБТК+ спільноту й право на аборти.

Про це повідомляє Reuters.

У Балтіморі (штат Мериленд) єпископи мають обговорити значення причастя, як центрального таїнства християнської віри у католицьких церквах та створити нові рекомендації щодо його проведення. За результатами обговорення планується створити спільний документ, де буде визначено право на причастя таких “відомих католиків”, як Байден.

Головна проблема – політичні заяви деяких католиків, які публічно висловлюють свої позиції, що часто суперечать канонам церкви.

Байден – перший американський президент США-католик після Джона Кеннеді, який відверто заявив, що особисто виступає проти абортів, але підтримує право жінки на вибір.

Національна консультативна рада католицьких єпископів США – орган, що складається з мирян і духовенства, дотримується позиції, що Євхаристія не повинна бути політизована.

Президент США Джо Байден стверджує, що Папа Римський Франциск дозволив йому брати участь у причасті, попри заборону єпископів, яким не подобається позиція американського лідера щодо абортів та ЛГБТК+. У Ватикані слова Байдена поки не прокоментували. Речник Святого Престолу Маттео Бруні сказав, що між президентом та Папою була приватна розмова.

Загалом, католицька церква категорично не підтримує Байдена у двох питаннях – стосовно захисту прав секс-меншин (ЛГБТК+) та стосовно дозволу на аборти (протестант Дональд Трамп став першим американським лідером, який був категорично проти та навіть брав участь в акціях протесту проти абортів).

При цьому, президент Байден, як і Папа римський Франциск – представники ліберального християнства, “орієнтованого не стільки на сексуальну політику, скільки на расову нерівність, зміни клімату та бідність”.