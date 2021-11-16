Про це повідомляє Reuters.
У Балтіморі (штат Мериленд) єпископи мають обговорити значення причастя, як центрального таїнства християнської віри у католицьких церквах та створити нові рекомендації щодо його проведення. За результатами обговорення планується створити спільний документ, де буде визначено право на причастя таких “відомих католиків”, як Байден.
Головна проблема – політичні заяви деяких католиків, які публічно висловлюють свої позиції, що часто суперечать канонам церкви.
Байден – перший американський президент США-католик після Джона Кеннеді, який відверто заявив, що особисто виступає проти абортів, але підтримує право жінки на вибір.
Національна консультативна рада католицьких єпископів США – орган, що складається з мирян і духовенства, дотримується позиції, що Євхаристія не повинна бути політизована.
Президент США Джо Байден стверджує, що Папа Римський Франциск дозволив йому брати участь у причасті, попри заборону єпископів, яким не подобається позиція американського лідера щодо абортів та ЛГБТК+. У Ватикані слова Байдена поки не прокоментували. Речник Святого Престолу Маттео Бруні сказав, що між президентом та Папою була приватна розмова.
Загалом, католицька церква категорично не підтримує Байдена у двох питаннях – стосовно захисту прав секс-меншин (ЛГБТК+) та стосовно дозволу на аборти (протестант Дональд Трамп став першим американським лідером, який був категорично проти та навіть брав участь в акціях протесту проти абортів).
При цьому, президент Байден, як і Папа римський Франциск – представники ліберального християнства, “орієнтованого не стільки на сексуальну політику, скільки на расову нерівність, зміни клімату та бідність”.
- У червні римо-католицька церква США, попри попередження Ватикану, вирішила відмовити президенту країни Джо Байдену в причасті, бо він підтримує аборти та захищає права ЛГБТК+.