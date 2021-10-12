Агенти ФБР після річної спецоперації під прикриттям заарештували подружню пару з Меріленда за звинуваченням у спробі продати ядерні секрети США іншій країні в обмін на криптовалюту.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Інженера-ядерника ВМС США Джонатана Тоббе, що володів надсекретним допуском до системи безпеки, і його дружину Діана заарештували у суботу.

“За даними ФБР і Військово-морської служби, подружжя нібито продало інформацію про конструкції американських військових підводних човнів з ядерними двигунами “людині, яка, як вони вважали, була представником іноземної держави, але насправді то був агент ФБР під прикриттям”, – йдеться в заяві міністерства юстиції США.

У відомстві наполягають, аби чоловік і дружина залишалися під арештом до суду, адже побоюються, що вони втечуть або знищать докази. Пара ще не подала заяву про визнання провини, і їхнє перше слухання було призначено на вівторок у федеральному суді Західної Вірджинії.

Їм пред’явили звинувачення в порушенні Закону про атомну енергію, який забороняє будь-кому, хто має доступ до секретної інформації, ділитися цією інформацією.

У міністерстві юстиції заявили, що Джонатан Тоббе мав доступ до інформації про військово-морські ядерні силові установки й елементи військової конструкції, включаючи “робочі параметри та характеристики реакторів для військових кораблів з ядерними двигунами”.

Тоббе вперше відправив лист іноземному уряду в квітні 2020 року з пропозицією про продаж ядерних секретів. Агент ФБР під прикриттям відповів кілька місяців згодом через зашифровану програму електронної пошти та почав листуватися з ним. Агент працював над тим, щоб завоювати довіру Тоббе.

Укріплення довіри

Агент спробував переконати Тоббе зустрітися особисто, але останній побоювався, що його зловлять. Потім у листуванні чоловік сказав, що не хоче отримати готівку, адже серійні номери банкнот можна відстежити. Замість цього чоловікові запропонували децентралізовану криптовалюту Monero.

Тоббе домовився з агентом під прикриттям, що доставить SD-карту, яка містить кілька сотень сторінок технічних даних, як тільки отримає підтвердження переказу криптовалюти.

У червні 2021 року Тоббе і його дружина поїхали до Західної Вірджинії. Тоббе поклав SD-карту всередину сендвіча з арахісовим маслом, і залишив бутерброд в заздалегідь обумовленому місці.

Після вилучення SD-карти агент під прикриттям відправив Тоббе платіж у криптовалюті на суму 20 000 доларів США. Інженер у відповідь відправив кодовий ключ для карти.

Агент передав SD-карту експерту ВМС США, останній своє чергою підтвердив, що на ній міститься секретна інформація.

Далі відбулося ще одне передавання надсекретної інформації, цього разу SD-карту заховали в упаковку жувальної гумки. За це Тоббе отримав криптовалюту на 70 тис. доларів.

Серед вкрадених даних були схеми підводного човна класу “Вірджинія”, який знаходяться в активній експлуатації ВМС США і вартість якого складає 3 млрд доларів США.