Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова трьох американських посадовців на умовах анонімності.
За їхніми словами, злиті документи, ймовірно, були змінені, аби применшити кількість втрат з боку російського війська.
У Пентагоні відмовились коментувати автентичність “злитих” документів та запевнили, що “вивчають питання”. Припускається, що у відомстві розслідуватимуть причини витоку.
Нагадаємо, що раніше у Twitter і Telegram з’явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Пентагон вже розпочав розслідування витоку документів.
Військові аналітики вже заявили, що опубліковані документи, схоже, були дещо змінені в окремих частинах. Зокрема у документах змінились дані щодо втрат: з українського боку описано вищу кількість полеглих бійців, тоді як з боку РФ – кількість занижено у десять разів.
Крім того, за даними української розвідки, серед нібито “злитих” секретних документів про український контрнаступ присутні сфабриковані Росією цифри з відкритих джерел.
- Україна відбила зимовий наступ росіян і тепер черга ЗСУ іти в атаку. Найімовірніше, що вона розпочнеться приблизно через місяць.
- Оскільки українські лідери пообіцяли повернути всю свою територію, окуповану Росією, Москва підготувала оборону. Очікуючи контрнаступу ЗСУ, РФ вирила десятки кілометрів окопів і розставила артилерію вздовж Чорного моря в Криму, півострові, який вона незаконно анексувала в 2014 році.
- Російсько-українська війна – наймасштабніший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни – найближчими тижнями переходить у нову фазу.