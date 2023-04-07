У Сполучених Штатах вважають, що у витоку секретних американських військових документів щодо підготовки до весняного контрнаступу України причетна Росія.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова трьох американських посадовців на умовах анонімності.

За їхніми словами, злиті документи, ймовірно, були змінені, аби применшити кількість втрат з боку російського війська.

У Пентагоні відмовились коментувати автентичність “злитих” документів та запевнили, що “вивчають питання”. Припускається, що у відомстві розслідуватимуть причини витоку.

Нагадаємо, що раніше у Twitter і Telegram з’явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Пентагон вже розпочав розслідування витоку документів.

Військові аналітики вже заявили, що опубліковані документи, схоже, були дещо змінені в окремих частинах. Зокрема у документах змінились дані щодо втрат: з українського боку описано вищу кількість полеглих бійців, тоді як з боку РФ – кількість занижено у десять разів.

Крім того, за даними української розвідки, серед нібито “злитих” секретних документів про український контрнаступ присутні сфабриковані Росією цифри з відкритих джерел.