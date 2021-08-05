Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов'язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в'їжджають до США.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Зараз план перебуває на ранніх етапах розробки.

Офіційний представник Білого дому попередив, що внесення змін до нинішніх правил в’їзду в США просто неминуче – усе через новий штам Delta.

Кілька агентств федерального уряду зараз розробляють план зміни попередніх правил в’їзду і хочуть ввести вимогу про повну вакцинацію всіх іноземних громадян, що прямують до США з усіх країн, за деякими винятками.

Передбачається, що новий план буде введено в дію, коли США почнуть скасовувати обмеження на міжнародні подорожі. Наразі строки ще не визначені.

Згідно із правилами, нерезидентам США, які були в Китаї, ЄС, Великій Британії, Ірландії, Бразилії, ПАР та Індії упродовж попередніх 14 днів, заборонено в’їзд до США.

Усі, хто приїздить у США, незалежно від вакцинації, повинні показати негативний результат тесту на COVID-19.