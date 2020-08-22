У США заарештували відставного військовослужбовця підрозділу спеціального призначення американської армії (відомого як "зелені берети"). Його підозрюють у передачі російській розвідці інформації, що стосується національної безпеки Сполучених Штатів.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства юстиції США.

Колишнього спецназівця заарештували напередодні у власному будинку в місті Гейнсвілл, штат Вірджинія.

За даними Мін’юсту, 45-річний Пітер Рафаель Дзібінскі Деббінс починаючи з грудня 1996-го по січень 2011 року перебував у змові з агентами російської розвідки. Він “періодично відвідував Росію і зустрічався з агентами російських спецслужб”.

У 1997 році йому було присвоєно кодове ім’я “Ікар Лєсніков”, повідомляє американський телеканал CNN. Крім того, чоловік підписав заяву, в якій йшлося “про його бажання служити Росії”.

Відзначається, що Деббінс служив у підрозділах військ хімічного захисту, а потім – у спецназі.

Чоловік підозрюється в тому, що передав РФ засекречену інформацію про свої підрозділи, а також ідентифікував членів команди спецназу (щоб Росія могла спробувати їх завербувати).

Він висловлював лояльність Москві в розмовах з російськими кураторами і називав себе “сином Росії”.

“Деббінс звинувачується в наданні російським розвідникам конфіденційної інформації про підрозділи, в яких він колись служив, а також у наданні імен інших військовослужбовців, щоб Росія могла спробувати їх завербувати. ФБР буде агресивно розслідувати такі справи”, – наголосили у відділі контррозвідки ФБР.

У разі доведення його провини Деббінсу загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Як повідомляє агентство ВВС, мати обвинувачуваного народилася в Радянському Союзі. Частково з цієї причини у нього з’явився інтерес до Росії, і він багато разів їздив туди з 1994 по 2010 роки.

Деббінс одружився на дочці російського військового, з якою познайомився в місті Челябінську в 1990-х роках.

Під час служби в спецназі чоловік отримав допуск спочатку до секретної, а потім і до цілком таємної інформації.