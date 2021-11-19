Резолюцію опублікували на сайті Коена.
У тексті йдеться, що “резолюція наголошує на порушеннях при виборах, завдяки яким Путін перебуває при владі, і відстоює позицію, що його подальше перебування на посаді незаконне”.
Також у проєкті резолюції зазначено, що поправки до конституції Російської Федерації, які було ухвалено у 2020 році, “набрали чинності з порушенням законів та міжнародних зобов’язань РФ”.
“Будь-яка спроба президента Володимира Путіна залишитися на посаді після закінчення його нинішнього та останнього терміну 7 травня 2024 року має спричинити невизнання з боку США”, – сказано в документі.
Якщо конгресмени погодяться ухвалити резолюцію, то вона матиме лише рекомендаційний характер.
Напередодні речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков поширив інформацію про те, що найближчим часом нібито відбудеться онлайн-зустріч російського та американського лідерів. Але в Білому домі цю інформацію спростували. Речниця президентської адміністрації Джен Псакі сказала, що “Вашингтон поки не готовий анонсувати нові контакти з Москвою на найвищому рівні”.
- Зустріч президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна в Женеві (Швейцарія) відбулася на віллі XVIII століття в Женеві 16 червня. За тиждень до зустрічі територію відмежували спеціальними барикадами та колючим дротом.
- У Вашингтоні не очікували, що в результаті зустрічі вдасться розв’язати всі американо-російські проблеми.
- Президент США Джо Байден запевнив російського президента Володимира Путіна у безумовній підтримці США суверенітету та територіальної цілісності України.
- Про підсумки саміту Байдена та Путіна читайте в нашому матеріалі.