У США представники Конгресу Стів Коен та Джо Вілсон опублікували резолюцію, в якій закликали не визнавати Володимира Путіна президентом Росії після виборів 2024 року, оскільки той перемагає лише через порушення та фальшування.

Резолюцію опублікували на сайті Коена.

У тексті йдеться, що “резолюція наголошує на порушеннях при виборах, завдяки яким Путін перебуває при владі, і відстоює позицію, що його подальше перебування на посаді незаконне”.

Також у проєкті резолюції зазначено, що поправки до конституції Російської Федерації, які було ухвалено у 2020 році, “набрали чинності з порушенням законів та міжнародних зобов’язань РФ”.

“Будь-яка спроба президента Володимира Путіна залишитися на посаді після закінчення його нинішнього та останнього терміну 7 травня 2024 року має спричинити невизнання з боку США”, – сказано в документі.

Якщо конгресмени погодяться ухвалити резолюцію, то вона матиме лише рекомендаційний характер.

Напередодні речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков поширив інформацію про те, що найближчим часом нібито відбудеться онлайн-зустріч російського та американського лідерів. Але в Білому домі цю інформацію спростували. Речниця президентської адміністрації Джен Псакі сказала, що “Вашингтон поки не готовий анонсувати нові контакти з Москвою на найвищому рівні”.