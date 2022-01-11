Про це повідомляє американське видання “Голос Америки”.
Відповідний законопроєкт забезпечить Україні необхідну військову та дипломатичну підтримку на тлі нарощування російських військ біля кордонів.
Окрім цього, проєкт закону передбачає притягнення президента Російської Федерації Володимира Путіна до відповідальності за агресію шляхом негайного запровадження санкцій проти газопроводу “Північний потік – 2”.
“У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили”, – зауважив провідний республіканець у комітеті Палати представників у міжнародних справах Майкл Маккол.
Він також наголосив, що Конгрес не зазнає відновлення сфери впливу Росії й не допустить відмови від України та інших союзників і партнерів по НАТО в Центральній та Східній Європі.
“Україна має бути вільною у виборі її майбутнього, у тому числі економічних відносин та відносин у сфері безпеки, не побоюючись відплати з боку Путіна”, – заявив конгресмен Майк Роджерс.
Співавторами законопроєкту виступили члени Палати представників Майкл Маккол, Майк Роджерс, Майк Тернер та Еліс Стефанік.
Довідка. Законопроєкт визначає Україну як країну НАТО-плюс задля забезпечення прискореного розгляду питань щодо продажу деяких американських оборонних товарів та послуг. Документ відкидає пропозицію РФ про введення мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності наземного базування та вимагає, щоб США офіційно визначили, чи Росія є державою-спонсором тероризму.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжуватиме реформи на шляху до членства у НАТО, попри вимоги та погрози Російської Федерації.
- Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не входить до нього.
- Єнс Столтенберг повідомив, що під час зустрічі голів МЗС НАТО обговорюватимуть концентрацію російських військових біля українського кордону.
- Також генсек НАТО застерігав Росію, яка сконцентрувала великі військові угрупування на кордоні з Україною, від “потенційно агресивних дій”, які поглиблюють тривогу щодо можливого розширення геополітичної кризи.
- Колишній спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер припустив, що президент Росії Володимир Путін робить все для отримання поступок від України та Європи.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розглядають можливість надіслати додаткову зброю до України, оскільки зростають побоювання щодо потенційного російського вторгнення.
- Нагадаємо, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що США та НАТО не мають давати обіцянок Росії щодо подальшого нерозширення Альянсу. Подібну умову може запропонувати лише політик, котрий не хоче миру. При цьому він закликав скасувати “фактичне вето Володимира Путіна” на євроатлантичні прагнення України та Грузії.