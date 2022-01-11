Про це повідомляє американське видання “Голос Америки”.

Відповідний законопроєкт забезпечить Україні необхідну військову та дипломатичну підтримку на тлі нарощування російських військ біля кордонів.

Окрім цього, проєкт закону передбачає притягнення президента Російської Федерації Володимира Путіна до відповідальності за агресію шляхом негайного запровадження санкцій проти газопроводу “Північний потік – 2”.

“У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили”, – зауважив провідний республіканець у комітеті Палати представників у міжнародних справах Майкл Маккол.

Він також наголосив, що Конгрес не зазнає відновлення сфери впливу Росії й не допустить відмови від України та інших союзників і партнерів по НАТО в Центральній та Східній Європі.

“Україна має бути вільною у виборі її майбутнього, у тому числі економічних відносин та відносин у сфері безпеки, не побоюючись відплати з боку Путіна”, – заявив конгресмен Майк Роджерс.

Співавторами законопроєкту виступили члени Палати представників Майкл Маккол, Майк Роджерс, Майк Тернер та Еліс Стефанік.

Довідка. Законопроєкт визначає Україну як країну НАТО-плюс задля забезпечення прискореного розгляду питань щодо продажу деяких американських оборонних товарів та послуг. Документ відкидає пропозицію РФ про введення мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності наземного базування та вимагає, щоб США офіційно визначили, чи Росія є державою-спонсором тероризму.