На півдні США контрабандисти через прикордонну стіну перекидають маленьких дітей. Ті падають на землю з великої висоти, через що отримують травми.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

У притулках на південному кордоні США вже понад 4,5 тисячі дітей. Близько 70% з них – у віці від 16 до 17 років. Але є й чимало маленьких дітей шкільного та дошкільного віку. Вони змушені бути всередині приміщення, сплять на підлозі.

Один зі співробітників прикордонного патруля оприлюднив відео, на якому видно, як контрабандисти скидають маленьких дітей через прикордонну стіну.

Начальниця сектора прикордонного патрулювання Ель-Пасо Глорія Чавес сказала, що вона “налякана” і “дуже стурбована” тим, що в результаті падіння одна дитина отримала серйозну травму. Агенти прикордонного патруля допомогли дітям.

“Коли я вперше побачила зображення, надані мені моїми співробітниками, я не могла повірити в те, що побачила. Я була шокована. Я була вражена, побачивши, що ця маленька дитина просто впала з 5-метрового огородження”, – сказала вона, зазначивши, що там скелястий грунт.

Перший впав дитина якийсь час не рухався, тому прикордонники припустили, що він міг загинути. Через кілька хвилин через прикордонну стіну перекинули другу дитину. Після цього контрабандисти втекли від стіни.

Пізніше вдалося з’ясувати, що це діти з Еквадору. Їх батьки заплатили контрабандистам, щоб ті доставили дітей в США.