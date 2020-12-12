У зоопарку міста Луїсвілль в американському штаті Кентуккі у сніжного барса виявили коронавірус.

Про це повідомила пресслужба зоопарку.

“П’ятирічна Нісі, самка сніжного барса із зоопарку Луїсвілля, дала позитивний результат на SARS-CoV-2, вірус, що викликає COVID-19 у людей”, – йдеться в повідомленні.

На даний момент очікуються результати ще двох самців снігового барса – Кімті та Міру. У інших тварин симптоми поки не проявляються.

Зазначається, що у трьох снігових барсів протягом останніх двох тижнів почали проявлятися незначні респіраторні симптоми, включаючи періодичний сухий кашель або хрип.

Є підозра, що Нісі заразилася від безсимптомного співробітника, незважаючи на запобіжні заходи з боку зоопарку. Снігові барси були протестовані на SARS-CoV-2 зі схвалення державних чиновників з Міністерства сільського господарства Кентуккі і Міністерства охорони здоров’я Кентуккі.

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