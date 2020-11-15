За останній тиждень в США на кожні 400 осіб припадає більше одного позитивного результату тесту на COVID-19, а інфікування і госпіталізація досягли рекордного показника по всій країні. Медики закликали до введення обмежень.

Про це повідомляє The New York Times.

Зростання числа смертей змусило навіть деяких неохочих губернаторів видавати укази про носіння масок і обмежувати збори.

Лікарі в соціальних мережах закликають американців серйозно поставитися до вірусу.

Медики в деяких штатах, які постраждали найбільше, звернулися в соцмережах з наполегливими закликами ввести нові обмеження, щоб уповільнити поширення вірусу, і щоб населення більш серйозно ставилося до запобіжних заходів.

У Небрасці доктор Ден Джонсон, анестезіолог відділення інтенсивної терапії з Nebraska Medicine, великої мережі охорони здоров’я в регіоні, написав в Facebook про кризу минулого тижня, заявивши, що поточних заходів недостатньо, щоб зупинити високу швидкість передачі вірусу.

Число нових випадків зараження коронавірусом в Небрасці досягає в середньому 2033 випадків на день, що на 99 відсотків більше, ніж за два тижні до. Маски потрібні на підприємствах, де люди тісно контактують один з одним і є обмеження на зібрання в 25 відсотків від місткості.

Проте у штаті, як і раніше, відкриті магазини, ресторани і бари, а також молитовні будинки.

“Це означає, що окремі громадяни і сім’ї повинні взяти справу в свої руки. Суворе дотримання соціальної дистанції дуже важливе. Якщо все вийде з-під контролю, постраждає кожна сім’я в Небрасці “, – написав доктор Джонсон.

У Twitter доктор Анджела Хьюлетт, епідеміолог з Медичного центру Університету Небраски, закликала губернатора посилити заходи охорони здоров’я, зазначивши, що кількість госпіталізацій в штаті стрімко зростає.

“Наше співтовариство і наші лікарні страждають. Наш ресурс не безмежний”, – написала вона

Також в Facebook доктор Джон Маккарлі, лікар з Чаттануги, штат Теннесі, зазначив, що місцеві лікарні майже переповнені.

“Я не кажу, що нам потрібна ізоляція, але я прошу всіх повернутися до мислення травня 2020 року і регулярно носити маску, коли в приміщенні перебувають інші люди”, – пише він.

Лікар-терапевт з Амарілло, штат Техас, сказав, що лікарні міста намагаються знайти способи розмістити всіх хворих і благав громадськість носити маску і соціально дистанціюватися.

“Унція обережності варта фунту ліків”, – написав доктор Віт Уокер у Facebook.

“Я бачу людей в магазинах без масок. Якщо ви мене заразите, я можу заразити ще 5 або 20 осіб. Один або п’ятеро з них можуть померти. Навіть якщо ви почуваєтеся добре, ви можете бути переносником цього вірусу. Навіть якщо ви перенесли захворювання в минулому, ви можете знову заразитися цим же вірусом. Це реально. Це смертельно”, – написав він.

У Північній Дакоті, штаті з вкрай неукомплектованими лікарнями і найвищим в країні показником нових випадків захворювання і смертей, лікарі протягом декількох тижнів просили владу ввести більш суворі обмеження – зокрема, обов’язкове носіння маски.

У п’ятницю губернатор Дуг Бургум нарешті зобов’язався оголосити про кілька заходів, в тому числі про введення маскового режиму, обмеження місткості в закладах громадського харчування, а також про припинення занять зимовими видами спорту в середній школі.

А в Міссурі, де в суботу було оголошено про 7 164 нові випадки захворювання (що є третім рекордом штату поспіль) медики попросили державних чиновників ввести додаткові обмеження в заяві, опублікованій в четвер Асоціацією лікарень Міссурі.

“Ми закликаємо губернатора Майка Парсона продовжувати пропагувати ідею про те, що участь жителів штату Міссурі необхідна для запобігання катастрофічного збільшення числа госпіталізацій”, – йдеться в заяві.

Приблизно один з 323 американців отримує позитивний результат тесту протягом тижня, так як рекорди падають і Північна Дакота вводить обмеження

Губернатори і представники громадської охорони здоров’я по всій території Сполучених Штатів благають американців змінити свою поведінку і підготуватися до довгої зими, оскільки в країні б’є всі рекорди за страховими випадками коронавірус і госпіталізація.

Обидва рекорди були знову побито в п’ятницю, оскільки по всій країні було зареєстровано понад 181 100 нових випадків. У суботу було зафіксовано понад 159 000 заражених, що є третім за величиною спільним показником пандемії.

Середнє число нових щоденних випадків за сім днів становить понад 145 000 с тенденцією до зростання в 48 штатах. Також у 29 штатах встановили новий сумний рекорд за тиждень.

Вперше за семиденний період було зареєстровано понад мільйон випадків – це означає, що приблизно у однієї з 323 осіб в Сполучених Штатах був позитивний результат тесту.

Коронавірус вбив понад 1000 американців на день минулого тижня. Ця цифра шокувала б націю, якби не той факт, що вдвічі більше людей вмирало щодня протягом квітня, коли лікарі гірше розуміли, як потрібно лікувати COVID-19.

У суботу було зареєстровано понад 1210 нових смертей, в результаті чого середній показник за сім днів перевищив 1120 випадків на день. Крім того, в суботу чотири штати встановили рекорди смертності: Вайомінг (17), Оклахома (23), Монтана (36) і Південна Дакота (53).

У Нью-Джерсі, Західної Вірджинії, Меріленді, Міннесоті, Міссурі, Індіані, Юті, Монтані і Алясці 14 листопада також зафіксували сумні рекорди.

Крім того, в цей день побила денний рекорд і Північна Дакота, оголосивши про 2270 нових випадків.

У зв’язку з цим губернатор штату Дуг Бургум оголосив про кілька заходів. Так, ввели масковий режим; заповненість закладів громадського харчування не повинна перевищувати 50%; призупинені заняття зимовими видами спорту.

Навесні Північна Дакота була одним з небагатьох штатів, що не вводила режим самоізоляції. Бургум протягом декількох тижнів пручався будь-яким наказам з цього приводу, підкреслюючи особисту відповідальність, замість того, щоб ввести хоча б масковий режим.

Але ситуація в штаті швидко погіршилася: за останній тиждень там фіксували в середньому 1381 випадок в день, що на 37 відсотків більше, ніж два тижні тому. Також зростає і кількість смертей. Лікарні настільки переповнені, що в понеділок Бургум розлютив профспілку медсестер штату, заявивши, що медичні працівники з позитивним результатом тесту можуть залишатися на роботі і лікувати пацієнтів з COVID-19, поки у них не з’являться симптоми.

У п’ятницю в Нью-Мексико губернатор Мішель Лухан Гриша оголосила про найбільш широкомасштабний захід осіннього сезону в штаті, видавши двотижневий наказ залишатися вдома з понеділка.

Вона попросила людей ізолюватися і виходити на вулицю тільки у разі важливих поїздок. За її словами, непромислові підприємства і некомерційні організації повинні припинити роботу.

Губернатор штату Орегон Кейт Браун в п’ятницю видала наказ про часткову ізоляцію штату на два тижні, закриття тренажерних залів, припинення роботи ресторанів і обов’язкове проведення громадських зібрань не більше шести осіб. Браун разом з губернаторами Каліфорнії і Вашингтона також закликала жителів уникати всіх несуттєвих міжштатних поїздок.

Доктор Ентоні С. Фаучі, провідний національний експерт з інфекційних захворювань, під час ранкового ефіру на каналі CBS знову закликав американців серйозно ставитися до вірусу.

“Якщо ми ухвалимо найпростіші заходи, зростання захворюваності вирівняється і почне знижуватися. Це не марні зусилля”, – сказав він.

Суд Техасу скасовує обмеження в Ель-Пасо, пов’язані з коронавірусом, – і такі юридичні проблеми очікуються в інших місцях

Апеляційний суд Техасу пізно ввечері в п’ятницю ухвалив, що округ Ель-Пасо не має повноважень видавати наказ про самоізоляцію, завдавши удар по місцевим чиновникам, які обмежили ділову активність в зв’язку з COVID-19.

Постанова означає, що ресторани в прикордонному місті з населенням 680 000 осіб, в якому зараз госпіталізовано більше людей з COVID-19, ніж в більшості штатів, можуть подавати їжу в приміщенні і на відкритому повітрі, а тренажерні зали, перукарні і манікюрні салони, які були закриті, можуть знову відкритися.

“Подібно до того, як у слуги не може бути двох господарів, у суспільства не може бути двох наборів правил, за якими можна жити, особливо в умовах пандемії”, – написав голова Верховного суду Джефф Еллі.

Округ не розглядає апеляцію, сказав адвокат, який брав участь у справі.

Мер Ель-Пасо, Ді Марго, республіканець, який ставив під сумнів наказ з самого початку, заявив, що місто і поліція негайно припинять роботу, і закликав жителів Ель-Пасо внести свій вклад в обмеження поширення вірусу.

“Ми повинні збалансувати життя і засоби для існування нашої спільноти, а це вимагає від усіх нас змінити нашу соціальну поведінку”, – сказав він.

Двадцять чотири інфікованих померли в результаті спалаху коронавірусу в центрі для ветеранів Кентуккі

Державна установа тривалого догляду за ветеранами недалеко від Лексінгтона, штат Кентуккі, охоплена спалахом коронавірусу.

За словами губернатора Енді Бешира, з жовтня 86 ветеранів отримали позитивний результат на коронавірус в Центрі ветеранів Томсон-Худ, і 24 особи померли. 48 ветеранів одужали, п’ятеро знаходяться в лікарні, дев’ять проходять лікування в центрі.

“63 особи заразилися, 52 з них одужали, а 11 випадків все ще активні”, – сказав Бешир на пресконференції в п’ятницю.

За його словами, спалах стався через поширення вірусу серед населення. Губернатор закликав жителів Кентуккі зробити все можливе, щоб це зупинити.

“Це найважче місце, в якому ми були. Ви повинні внести свій внесок. Зараз настав момент, коли вам потрібно носити маску просто, щоб захистити себе. Це також допоможе оточуючим. Але якщо ви не носите маску, ви піддаєте себе ризику”, – сказав Бешир.

Останній тиждень штат реєстрував в середньому 2405 випадків на день, що на 43 відсотки більше, ніж за два тижні до. Згідно з базою даних New York Times, з початку пандемії в Кентуккі зафіксували 138 854 випадки захворювання на коронавірус і 1739 смертей.

Щодня від коронавирусу вмирає більше 1000 американців, що на 50 відсотків більше, ніж минулого місяця. В Айові, Міннесоті, Нью-Мексико, Теннессі і Вісконсині за останні сім днів було зареєстровано більше смертей, ніж за будь-який інший тиждень пандемії. Двічі за останній тиждень в країні за один день загинуло понад 1400 осіб.

“Стає погано, і потенційно може стати ще гірше. Наступні місяці виглядають жахливими”, – сказала Дженніфер Нуццо, епідеміолог і старший науковий співробітник Центру безпеки здоров’я Джонса Хопкінса.

Більш ніж 244000 осіб померли від коронавірусу в Сполучених Штатах – це більше, ніж в будь-якій іншій країні. Експерти кажуть, що темпи нових смертей, ймовірно, збільшаться в найближчі тижні.

У великих і малих містах Вісконсіна і Нью-Мексико медичні експерти запасаються додатковими мішками для тіл, розміщують перед своїми дверима мобільні морги розміром з вантажівку і стежать за тим, щоб вони охолоджувалися і були готові до використання в разі необхідності. Лікарні заповнюються пацієнтами, що загрожує обмеженням медичних систем в деяких регіонах.

Смертність відстає від інфікування на кілька тижнів, тому що втрати, які реєструються, тепер відображають ситуацію, яка була кілька тижнів тому – до того, як в країні почали реєструвати понад 140 000 нових випадків на день і кількість госпіталізацій досягла найвищого рівня з початку пандемії.

У п’ятницю представники громадської охорони здоров’я повідомили про більш ніж 181 000 нових випадків захворювання по всій країні, що більше, ніж будь-коли раніше.

Зростаюча захворюваність і загроза зростання смертності спонукали деяких експертів закликати до скоординованого закриття країни на чотири-шість тижнів, але без будь-яких заяв від Білого дому про нові заходи з реагування на стрімко зростаючий спалах.

Трамп їде через мітинг своїх прихильників в окрузі Колумбія, де більшість людей без масок

Президент Трамп і його кортеж проїжджали сотні прихильників, які в суботу зібралися у Вашингтоні на демонстраціях протесту проти результатів виборів 2020 року, які Трамп відмовився визнати.

Президент їхав в свій приватний гольф-клуб в Стерлінгу, штат Вірджинія, і, згідно зі звітом, його зустріли оплески натовпу, в якому багато хто був без масок.

Люди несли плакати з написами “Кращий презент на світі” і “Припиніть крадіжку [голосів]”. Деякі люди піднімалися на будівельні конструкції біля Freedom Plaza, коли кортеж проїжджав повз, щоб краще його бачити.

Результати виборів в останніх двох штатах були оголошені раніше: обраний президент Джозеф Р. Байден-молодший виграв в Джорджії і фінішував з 306 голосами вибірників – це стільки ж, скільки Трамп отримав у 2016 році. При цьому Трамп перемагає в Північній Кароліні, набравши 232 голоси вибірників.

Хоча багато хто в натовпі не були в масках, сам Трамп одягнув її, коли натовп співав гімн США, визнаючи, що він може заразитися COVID-19 і заразити свою 81-річну матір.

На брифінгу в Білому домі в п’ятницю – в своєму першому публічному виступі після оголошення виборів – президент був близький до визнання перемоги Байдена, але встиг зловити себе на цьому.

“Ця адміністрація не піде на ізоляцію”, – сказав Трамп в Rose Garden. Але потім додав: “Що б не трапилося в майбутньому, хто знає, яка адміністрація це буде, думаю, час покаже. Але я можу вам сказати, що ця адміністрація не піде на ізоляцію. У цьому не буде необхідності”.

У п’ятницю Байден закликав Трампа звернути увагу на те, як швидко посилюється пандемія, і вжити більш рішучих заходів. Він заявив, що нещодавній спалах, в результаті якої щодня гине понад 1000 американців і в даний час госпіталізується близько 70 000 осіб, вимагає рішучих і негайних федеральних заходів.

Рівень захворюваності в Нью-Йорку залишається нижче трьох відсотків, школи залишають відкритими

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив в суботу вранці, що семиденний показник позитивних результатів тестів на коронавірус в місті залишається нижче трьох відсотків. Це порогове значення, перевищення якого призведе до призупинення очного навчання. На даний момент близько 300 000 дітей з 1,1 мільйона учнів в державних школах Нью-Йорка повернулися в класи.

Офіційні особи попередили, щоцього тижня захворюваність може перевищити три відсотки, і багато хто очікував, що закриття шкіл трапиться вже в понеділок.

Ознаки того, що епідемія повернулася в місто, стали очевидними. Жителі Нью-Йорка годинами стояли в довгих чергах для проходження тестів, деякі намагалися визначити, чи можуть вони повернутися до роботи, а деякі побоювалися, що могли заразитися під час виборів або під час вуличних урочистостей після того, як Джозеф Р. Байден-молодший був оголошений переможцем президентських перегонів.

Блазі повідомив про 926 нових випадків захворювання за останні 24 години і додав, що 97 осіб були госпіталізовані до районних лікарень.