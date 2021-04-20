Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами представника авіашоу Кріса Дірато, наразі влада працює над тим, щоб вивести літак, який був частиною авіашоу, з води.

Єдиною людиною на борту літака TBM Avenger був пілот.

Дірато зазначив, що коли він зрозумів, що у літака проблеми з двигуном, він спочатку спробував дістатися до найближчої космічної бази імені Патріка, де проходило авіашоу. Але потім передумав і вирішив приземлитися на воді, щоб не пролітати над будинками і Флоридською державною дорогою A1A.

Зазначається, що пілот не постраждав, і навіть помахав глядачам після виходу з літака. Також ніхто не постраждав і серед відпочиваючих.

Фото: facebook.com/VACwarbirdairshow