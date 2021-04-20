Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За словами представника авіашоу Кріса Дірато, наразі влада працює над тим, щоб вивести літак, який був частиною авіашоу, з води.
Єдиною людиною на борту літака TBM Avenger був пілот.
Дірато зазначив, що коли він зрозумів, що у літака проблеми з двигуном, він спочатку спробував дістатися до найближчої космічної бази імені Патріка, де проходило авіашоу. Але потім передумав і вирішив приземлитися на воді, щоб не пролітати над будинками і Флоридською державною дорогою A1A.
Зазначається, що пілот не постраждав, і навіть помахав глядачам після виходу з літака. Також ніхто не постраждав і серед відпочиваючих.
@cnnbrk @CNN Cocoa Beach Air Show pic.twitter.com/gb5ea7r6gP
— kami moffitt (@KamiMoffitt) April 17, 2021
- У США легкомоторний літак здійснив аварійну посадку на жваву трасу в місті Хантінгтон-Біч (штат Каліфорнія).