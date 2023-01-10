У США на 2023 рік мають план допомоги Україні. Передбачено підтримку у військовій, гуманітарній, економічній та енергетичній сферах.

Про це повідомило Голос Америки.

Стосовно підтримки підтвердив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. Він коментував питання про нібито розбіжності між демократами та республіканцями щодо допомоги України.

За його словами, більшість американців виступають за підтримку України, зокрема демократи і республіканці. Він вважає, що розмови про глибокі розбіжності з цього питання – недоречні.

Салліван наголосив, що Сполучені Штати розробили надійний і підтверджений план допомоги Україні. Крім того, для України за проханням Білого дому планували виділити $37 млрд, але Конгрес США збільшив цю суму до $45 млрд.

“Ми починаємо їх виділяти, і я не бачу жодних ознак того, щоб ці гроші зменшували або забирали. Отже, наша здатність надавати ресурси, щоб підтримати Україну, є підтвердженою і непохитною протягом усього 2023 року”, – наголосив Джейк Салліван.