Про це повідомило Голос Америки.
Стосовно підтримки підтвердив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. Він коментував питання про нібито розбіжності між демократами та республіканцями щодо допомоги України.
За його словами, більшість американців виступають за підтримку України, зокрема демократи і республіканці. Він вважає, що розмови про глибокі розбіжності з цього питання – недоречні.
Салліван наголосив, що Сполучені Штати розробили надійний і підтверджений план допомоги Україні. Крім того, для України за проханням Білого дому планували виділити $37 млрд, але Конгрес США збільшив цю суму до $45 млрд.
“Ми починаємо їх виділяти, і я не бачу жодних ознак того, щоб ці гроші зменшували або забирали. Отже, наша здатність надавати ресурси, щоб підтримати Україну, є підтвердженою і непохитною протягом усього 2023 року”, – наголосив Джейк Салліван.
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