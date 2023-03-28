Вчора, у понеділок, Палата представників Конгресу США одноголосно схвалила законопроєкт, згідно з яким КНР мають позбавити статусу "країни, що розвивається" у міжнародних організаціях.

Про це повідомляє The Hill.

Законопроєкт схвалили одноголосно. За нього проголосували 415 конгресменів.

Зазначається, що документ зобов’язує державного секретаря “домагатися” зміни статусу Китайської Народної Республіки з країни, “що розвивається”, на країну з прибутком вище середнього, країну з високим рівнем багатства або розвинену країну в міжнародних організаціях, до складу яких входять США та Китай.

Також держсекретар має працювати над “забезпеченням того, щоб Китайська Народна Республіка не отримувала преференційного ставлення або спеціальної допомоги в рамках міжнародних організацій через те, що вона має статус країни, що розвивається”.

“Китайська Народна Республіка є другою за величиною економікою у світі, на яку припадає 18,6 відсотка світової економіки. Розмір їхньої економіки поступається лише економіці Сполучених Штатів. [До] Сполучених Штатів ставляться як до розвиненої країни, і КНР також повинна розглядатися”, — сказав членкиня Палати представників Янг Кім.