Про це повідомляє The Hill.
Законопроєкт схвалили одноголосно. За нього проголосували 415 конгресменів.
Зазначається, що документ зобов’язує державного секретаря “домагатися” зміни статусу Китайської Народної Республіки з країни, “що розвивається”, на країну з прибутком вище середнього, країну з високим рівнем багатства або розвинену країну в міжнародних організаціях, до складу яких входять США та Китай.
Також держсекретар має працювати над “забезпеченням того, щоб Китайська Народна Республіка не отримувала преференційного ставлення або спеціальної допомоги в рамках міжнародних організацій через те, що вона має статус країни, що розвивається”.
“Китайська Народна Республіка є другою за величиною економікою у світі, на яку припадає 18,6 відсотка світової економіки. Розмір їхньої економіки поступається лише економіці Сполучених Штатів. [До] Сполучених Штатів ставляться як до розвиненої країни, і КНР також повинна розглядатися”, — сказав членкиня Палати представників Янг Кім.
- Спікер Палати представників Конгресу США Кевін Мак-Карті написав, що у Китаї мають доступ до даних користувачів TikTok. Раніше керівництво застосунку заперечувало передачу даних користувачів китайському уряду.
- Після двох місяців дипломатичних перепалок та поїздки президента КНР Сі Цзіньпіня в Росію, де він спільно з президентом РФ Володимиром Путін засудив США, відносини між Сполученими Штатами та Китаєм серйозно погіршились.