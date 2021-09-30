У США почали масово звільняти та спроваджувати у неоплачувані відпустки медиків, які з певних причин відмовляються вакцинуватися проти коронавірусу. У деяких випадках працівникам дозволяють повернутися на робоче місце, якщо щеплення відбудеться.

Про це повідомляє американське видання ABC News.

Наразі обов’язкового щеплення проти коронавірусу потребують працівники медичних закладів, де діють федеральні програми Medicare та Medicaid. Загалом, це близько 17 мільйонів медиків.

У штаті Північна Кароліна з лікарняної мережі Novant Health, де працюють приблизно 35 тисяч робітників (15 лікарень та 800 клінік) вже звільнили 175 медиків. Минулого тижня таких було 375. Їх скерували в неоплачувану відпустку на п’ять днів, поки вони не отримають першу дозу щеплення. Майже 200 медиків протягом тижня вирішили вакцинуватися. Наразі 99% працівників мережі вакциновано.

Ті медичні працівники, які відмовляються від щеплень проти коронавірусу через медичні чи релігійні мотиви, повинні носити захисні маски та регулярно тестуватися на COVID-19.

У штаті Техас з лікарні в Х’юстоні, де близько 26 тисяч працівників, звільнилося 153 медики. З них 26 – медичні сестри.

У Каліфорнії звільняти медиків почнуть з 1 жовтня. Наразі відомо, що 25% працівників лікарняної мережі Cedars-Sinai не вакцинувалися. З них лише 1% апелюють до медичних та релігійних причин. Якщо ці працівники не погодяться на щеплення, до 8 жовтня їх звільнять.

У штаті Делавер звільнили 150 медиків ChristianaCare, які не зробили щеплення проти коронавірусу до 21 вересня. Ще 200 медпрацівникам дозволили не робити щеплення з релігійних причин. Вони зобов’язані носити захисні маски та регулярно тестуватися на коронавірус. Аби в лікарні не було дефіциту кадрів, на роботу взяли понад 200 нових працівників.

У штаті Нью-Йорк з початку тижня від роботи тимчасово відсторонили сотні медиків. До 4 жовтня вони зобов’язані почати курс вакцинації проти коронавірусу. Зокрема, з мережі лікарень Northwell (76 тисяч медиків) звільнили кілька сотень працівників.

У місті Нью-Йорк майже 500 медсестер NYC Health + Hospitals не працюють, бо не щеплені. Загалом, в мережі щеплено 92% працівників. У Буффало скерували в адміністративну відпустку 276 медпрацівників, поки ті не розв’яжуть питання з вакцинацією.

За словами губернатора Нью-Йорка Кеті Хочул, кількість медпрацівників штату, які пройшли повну вакцинацію проти коронавірусу, так: 92% персоналу лікарень, 92% персоналу будинків для догляду за людьми похилого віку.

Усі федеральні працівники та федеральні підрядники мають пройти обов’язкову вакцинацію. На місцях працівників поінформували про незначні винятки.

На отримання федеральними працівниками двох щеплень проти коронавірусу було 75 днів. Працівники, які відмовилися вакцинуватися, отримували дисциплінарні стягнення. За інформацією профспілок, це письмові попередження, потім — неоплачувані відпустки та врешті звільнення.