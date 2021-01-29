У США медики з вакциною, застрягши в заторі через сніг, зробили щеплення водіям: фото

У США в штаті Орегон працівники громадської охорони здоров'я поверталися з місця вакцинації проти коронавірусу і застрягли в заторі, що був викликаний сніговою бурею, щоб врятувати вакцину вони зробили щеплення водіям на трасі.

Про це пише The New York Times.

У медиків було всього шість годин, щоб повернути решту дози вакцини проти коронавірусу людям, які чекали щеплення в Грантс-Пассі, приблизно в 30 милях від них. Зазвичай дорога туди займає близько 45 хвилин. Але, бачачи перед собою величезний затор, команда зрозуміла, що вони можуть застрягти на декілька годин, і дози стануть простроченими.

Тому медики вирішили ходити від машини до машини, питаючи застряглих водіїв, чи не хочуть вони пройти вакцинацію.

“У нас була одна людина, яка була така щаслива, що зняла сорочку і вистрибнула з машини”, – зазначив директор громадської охорони здоров’я округу Джозефін (штат Орегон) Майкл Вебер.

Він також додав, що більшість водіїв посміялися над пропозицією зробити щеплення на узбіччі дороги і ввічливо відмовилися, хоча медики попереджали, що у них є лікар і бригада швидкої допомоги, які можуть спостерігати за процесом. Він визнав, що це не типові умови для вакцинації.

Проте, працівники громадського охорони здоров’я ввели всі шість доз вакцини Moderna шести водіям.

Вебер назвав це “однією з найкрутіших операцій”, в якій він коли-небудь брав участь.

“Чесно кажучи, як тільки ми дізналися, що не повернемося в місто вчасно, щоб використати вакцину, це був очевидний вибір. Наше правило №1 прямо зараз – нічого не пропадає марно”, – резюмував Вебер.