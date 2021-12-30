У штаті Айова (США) заарештовали чоловіка, який планував убити президента США Джо Байдена, колишнього американського лідера Барака Обаму, а також засновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга.

Про це повідомляє американський телеканал NBC.

25-річний працівник супермаркету в Каліфорнії Куачуа Брійон Сюн був затриманий минулого четверга і зараз перебуває у в’язниці. Правоохоронці виявили у машині у чоловіка гвинтівку AR-15, боєприпаси, заряджені магазини, бронежилет та аптечки.

Слідчим чоловік заявив, що склав “власний список” “злих людей, яких він мав намір вбити”. У “розстрільному списку”, крім Байдена, Обами та Цукерберга, також значиться прізвище головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі.

“Він додав, що у разі звільнення з-під варти він негайно продовжить шлях до Білого дому… і зробить усе можливе, щоб виконати план. Сюн заявив, що не збирається повертатися до Каліфорнії… тому що він планує померти, борючись зі злими демонами у Білому домі”, – йдеться у судовому документі, який цитує телеканал.

Відомо, що Сюн використовував додаток картки на телефоні та обрав своїм пунктом призначення саме Білий дім. Чоловік показав слідчим малюнок території Білого дому, “включаючи ймовірне “слабке місце”, яке він виявив під час підготовки до нападу”.