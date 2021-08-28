Комісія з умовно-дострокового звільнення Каліфорнії рекомендувала звільнити Сирхана Сирхана, який відбуває довічне ув'язнення за вбивство сенатора, кандидата в президенти від демократів Роберта Кеннеді в 1968 році.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Сирхан Сирхан відсидів 53 роки в тюрмі за те, що стріляв в лідера після виступу в готелі Лос-Анджелеса, що, можливо, змінило хід історії.

Водночас, голосування, яке встановлює, що він не становить загрози для суспільства, не обов’язково гарантує, що він вийде на свободу. Тепер рішення залишається за губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом.

“Минуло понад півстоліття. Того молодого імпульсивного хлопця, яким я був, більше не існує”, – заявив Сирхан комісії.

Офіс місцевого окружного прокурора в Лос-Анджелесі заявив, що не виступатиме проти його звільнення.

77-річний найманий вбивця палестинського походження в 16-й раз просив про умовно-дострокове звільнення. А рішення комісії було прийнято після того, як двоє дітей Кеннеді звернулися туди ж з проханням звільнити вбивцю їхнього батька.

“Я дійсно вірю, що будь-який ув’язнений, який не представляє загрози для себе або світу, повинен бути звільнений”, – сказав Дуглас Кеннеді.