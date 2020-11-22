Covid-19 Україна

оновлено 22.11.2020 о 20:02

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У США можуть провести першу вакцинацію від COVID-19 вже 11-12 грудня

Очільник урядового відділу з розробки вакцини проти коронавірусу в США доктор Монсеф Слауї заявив, що перші американці можуть отримати щеплення від коронавірусу вже 11 грудня.

Неділя, 22 листопада 2020, 19:57

Про це повідомляє CNN.

Цієї п’ятниці, 20 листопада, компанія-розробник вакцини Pfizer подала заявку в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США для отримання дозволу на екстрене використання вакцини-кандидата.

Повідомляється, що на 10 грудня заплановано засідання консультативного комітету з вакцин.

Доктор Слауї сказав, що у разі схвалення вакцину можуть розповсюджувати та використовувати вже наступного дня.

“Наш план полягає в тому, щоб мати змогу доставити вакцини до місць імунізації протягом 24 годин з моменту затвердження, тому я очікую, можливо, на другий день після затвердження, 11 або 12 грудня”, — сказав він.

Як зазначає видання, першими вакцини отримають люди з важкими хворобами, літні та медпрацівники.

  • Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
  • Раніше американський виробник вакцини від коронавірусу Moderna заявив про 94,5% ефективності на третій стадії випробування.
  • Pfizer Inc. і BioNTech SE 9 листопада оголосили, що їхня вакцина-кандидат на основі РНК, BNT162b2, продемонструвала високу ефективність проти COVID-19. #Букви розповідали, що відомо про вакцину.
  • Чотири вакцини проти COVID-19 нині проходять масштабні клінічні випробування, але тільки для вакцини Pfizer необхідно підтримувати температуру близько мінус 75 градусів за Цельсієм або мінус 103 градуси за Фаренгейтом.
Теги: Pfizer, вакцина проти коронавірусу, вакцина, Коронавірус

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