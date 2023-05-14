У США у місті Гоупвел (штат Нью-Джерсі) на дах житлового будинку впав метеорит. Вчені підтвердили, що космічному об'єкту близько 4,6 млрд років.

Про це повідомило Space.

За словами завідувача катедри фізики Коледжу Нью-Джерсі Нейтана Мегі, було очевидно, що в рідкісний метеорит із класу, який називається кам’яним хондритом. Ці гірські породи складають 85% метеоритів, знайдених на Землі. Більша їхня кількість була знайдена в Антарктиді.

Метеорит мав 15 см висоти, 10 см ширини та вагу 0,9 кг. Космічний об’єкт врізався в будинок, пом’яв дошки підлоги та пробив дві дірки в стелі. Він був ще теплим, коли його виявила місцева мешканка Сьюзі Коп у спальні її батька.

Рятувальники очистили будинок від будь-яких шкідливих радіоактивних залишків, а потім камінь передали до місцевого коледжу для подальшої перевірки. Вчені виявили, що цей метеорит існує з початку нашої Сонячної системи та являє собою фрагменти, що залишилися від її створення.

Виявлений космічний об’єкт мають намір назвати Тітусвілл, Нью-Джерсі: поштова адреса, найближча до місця його приземлення.

“Камінь перебуває у відмінному стані та є одним із дуже невеликої кількості подібних падінь хондритів, відомих науці”, – сказав Магі.

У метеорита верхній шар має почорнілу кірку товщиною кілька міліметрів від часткового згоряння в атмосфері Землі. Команда вчених виявили, що мінерали метеорита мають блакитний і сірий кольори з невеликою кількістю інших змішаних металів. Для цього вони використали ручну лінзу, призначену для уважного розгляду каменів.

Команда вивчила текстуру та склад породи. Дослідники помістили її у велику камеру сканувального електронного мікроскопа. Попередньо, метеорит є хондритом класу LL-6, що містить менше заліза, ніж інші представники своєї родини, і принаймні на 30-40% щільніший за найпоширеніші гірські породи на Землі, такі як сланець або граніт.

“Тож було зрозуміло, що це не земний камінь”, – додав Мегі.

Перед тим, як метеорит порушив земну атмосферу — він був підданий сильному нагріванню в космічному просторі. Цей процес сильно змінив його структуру та склад.