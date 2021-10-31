У США на хелловінській вечірці в Сакраменто сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє людей.

Про це повідомляє американський телеканал CBS13.

Інцидент стався біля банкетного залу Royal Castle на Палм-авеню, де проходила еротична вечірка на Хелловін. За словами очевидців, там зібралося 350-400 людей.

Коли після того, що сталося, на місце прибула поліція, то виявила трьох поранених: двоє померли на місці, а третього було доставлено до лікарні у важкому стані.

Ще чотири людини також отримали поранення, проте до приїзду правоохоронців їх доправили до місцевих лікарень приватним транспортом. Зазначається, що їхнім життям нічого не загрожує.

Наразі нікого не заарештовано, триває розслідування.

Свідки кажуть, що стріляли всередині; стрілянина тривала кілька хвилин. Перед цим жодної бійки не було.