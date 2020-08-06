На пляжі в Південній Кароліні поліція одягла на жінку наручники за те, що вона носила стрінги.

Про це повідомляє телеканал Fox News 8.

Так, інцидент стався з Сем Пандою – вона відома акробатка. Поліцейські попросили Сем покинути пляж за порушення “постанови про стрінги”.

А відео, на якому поліція одягнула на неї наручники, стало вірусним.

В округах Хоррі і Мертл-Біч заборонено носити стрінги на пляжі відповідно до постанови влади. Цей закон діє вже багато років, і офіцери зазвичай виносять попередження за перше порушення.

Сем Панда, родом з Піттсбурга, відома тим, що дивом вижила під час виступу на Балі, коли вона впала і зламала шию в декількох місцях та пошкодила хребет.

У соцмережах опублікували відео, на якому на Сем одягає наручники поліцейський Мертл-Біч, а також усі досить тривало обговорюють її купальний костюм.

Зазначається, що поліцію викликала одна з жінок, яка відпочивала на пляжі.

Згідно з муніципальним кодексом Мертл-Біч, оголювати сідниці в громадському місці насправді незаконно:

“Незаконною є навмисна поява будь-якої людини в будь-якому громадському місці в такому одязі, який показує чоловічі або жіночі геніталії, лобковую область, волосся на лобку, сідниці, анус, піхву або будь-яку частину жіночих грудей”.