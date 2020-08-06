Про це повідомляє телеканал Fox News 8.
Так, інцидент стався з Сем Пандою – вона відома акробатка. Поліцейські попросили Сем покинути пляж за порушення “постанови про стрінги”.
А відео, на якому поліція одягнула на неї наручники, стало вірусним.
В округах Хоррі і Мертл-Біч заборонено носити стрінги на пляжі відповідно до постанови влади. Цей закон діє вже багато років, і офіцери зазвичай виносять попередження за перше порушення.
Сем Панда, родом з Піттсбурга, відома тим, що дивом вижила під час виступу на Балі, коли вона впала і зламала шию в декількох місцях та пошкодила хребет.
У соцмережах опублікували відео, на якому на Сем одягає наручники поліцейський Мертл-Біч, а також усі досить тривало обговорюють її купальний костюм.
Зазначається, що поліцію викликала одна з жінок, яка відпочивала на пляжі.
Згідно з муніципальним кодексом Мертл-Біч, оголювати сідниці в громадському місці насправді незаконно:
“Незаконною є навмисна поява будь-якої людини в будь-якому громадському місці в такому одязі, який показує чоловічі або жіночі геніталії, лобковую область, волосся на лобку, сідниці, анус, піхву або будь-яку частину жіночих грудей”.
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