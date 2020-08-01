На виборах президента США, які відбудуться в листопаді, цього року можна буде проголосувати українською мовою.

Така опція буде доступна тим, хто прийде голосувати в Чикаго (штат Іллінойс).

Українською мовою надрукують бюлетені для емігрантів, які голосуватимуть як на президентських, так і на місцевих виборах.

Українська мова буде в бюлетенях, на електронних табло на станціях голосування. Також буде можливість прослухати аудіо для людей, які не зможуть прочитати.

На виборчих дільницях встановлять таблички з вказівними знаками українською мовою – вхід, вихід, куди йти.

Крім української, бюлетені друкуватимуть ще 12-ма різними мовами.

Округ Кук в штаті Іллінойс – перший в США, який додав українську мову до виборчого процесу. У Чикаго проживає 46 тис. українців.

Лобіст української мови в США Міла Лугова вважає, що американські політики зацікавлені в такому опціональному розширенні тому, що це дає можливість достукатися до виборців, які не знають англійської. У перспективі, будуть перекладені українською програми кандидатів, щоб люди могли обирати усвідомленіше.

Перекладом займатимуться сертифіковані фірми, після чого українські волонтери ще раз перевірять текст на відповідність.

“Кожне слово дуже важливе, адже деякі слова мають подвійне значення. І якщо людина, яка проголосувала, потім скаже, що поставила не там позначку, бо щось неправильно зрозуміла, цей бюлетень вважатимуть недійсним”, – зазначила вона.

Як повідомлялося раніше, 30 липня президент США Дональд Трамп запропонував відкласти проведення виборів президента країни, які мають відбутися в листопаді.

Нагадаємо, раніше Трамп неодноразово висловлював думку, що ідея демократів провести голосування за допомогою пошти у зв’язку з епідемією коронавірусу створить можливість для фальсифікації виборів. Заяви американського лідера в Twitter на цю тему були позначені, як фейкова інформація. Це був перший випадок в історії соціальної мережі, коли твіт президента позначили, як невірогідний.

Також Трамп не виключав, що не визнає результати прийдешніх виборів,