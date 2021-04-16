Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на правооронців.
Інцидент стався пізно ввечері в четвер, 15 квітня. Постріли було чути як зовні, так і всередині будівлі.
За даними видання The New York Times, стрілянина сталася на складі FedEx, що розташований неподалік від місцевого аеропорту.
У результаті загинули щонайменше вісім людей.
У Департаменті поліції штату повідомили журналістам, що правоохоронці прибули на місце події після 23:00, відреагувавши на повідомлення про стрілянину. Унаслідок інциденту, окрім загиблих, є також щонайменше “кілька людей з вогнепальними пораненнями”.
Щонайменше четверо вцілілих були доставлені до лікарні з вогнепальними пораненнями. Одна людина перебуває у важкому стані.
За даними правоохоронців, стрілок вчинив самогубство. Його мотив поки що невідомий.
Імена жертв та стрілка в поліції поки що не озвучують.
“Озброєний зловмисник вийшов на автостоянку, він вийшов із свого автомобіля, і швидко почав стріляти… Перша стрілянина сталася на стоянці, а потім він увійшов всередину”, – розповіли в поліції.
Там також зазначили, що правоохоронці побачили на місці інциденту “дуже хаотичну сцену”, адже звідти розбігалися перелякані люди.
За словами двох співробітників FedEx, вони чули щонайменше 10 пострілів. Вони також бачили зловмисника зі зброєю. “Я думав, що мене розстріляють”, – заявив один із них журналістам.
Правоохоронці попросили людей, котрі не змогли встановити контакт із членами своїх родин після стрілянини у FedEx, зібратися в готелі Holiday Inn Express. Близько 2:45 ночі в п’ятницю, 16 квітня, новин там очікували близько 110 людей.
Як зазначає CNN, стрілянина в FedEx стала найбільш смертоносною відтоді, як 22 березня загинули 10 людей в Колорадо.
У заяві FedEx йдеться, що компанії відомо про “трагічну стрілянину” на складіі в Індіанаполісі.
“Безпека є нашим головним пріоритетом, і наші думки з усіма, кого це торкнулося. Ми збираємо більше інформації та співпрацюємо зі слідчими органами”, – зазначив представник компанії Джим Масілак у електронному листі CNN.
The FedEx shooting “probably only lasted one to two minutes,” the deputy chief of criminal investigations for Indianapolis police said, adding that the suspect exited his vehicle and immediately began shooting while in the parking lot. https://t.co/NUuy3fUFaZ pic.twitter.com/18dd5mTxMD
— CNN (@CNN) April 16, 2021
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