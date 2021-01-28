Шкільна рада Сан-Франциско проголосувала за видалення імен Джорджа Вашингтона і Авраама Лінкольна з назв державних шкіл після того, як офіційні особи визнали їх та інших видатних діячів, включаючи сенаторку Дайанн Файнштейн, негідними цієї честі через расизм.

Про це пише CNN.

Після декількох місяців суперечок правління з рахунком 6:1 у вівторок проголосувало за привласнення 44 шкільним сайтам Сан-Франциско нових назв, які не мають відношення до рабства, гноблення і расизму. Так, перший президент США Джордж Вашингтон і один з авторів Декларації незалежності Томас Джефферсон були рабовласниками, а 16-го президента Авраама Лінкольна критикують за вбивства корінних американців – індіанського народу санти-сіу.

Ім’я Дайанн Файнштейн було додано до списку, тому що, будучи мером Сан-Франциско, вона замінила зіпсований прапор Конфедерації, який був частиною давно встановленого прапора перед будівлею мерії. Критики назвали це рішення недбалим.

Але виявилося, що перейменувати школи не так просто. Наприклад, в одному випадку комітет не знав, чи була середня школа Рузвельта названа в честь Теодора або Франкліна Делано.

“Я повинен визнати, що є причини підтримати цю резолюцію, але я не можу. Це не рішення, які слід приймати в поспіху”, – сказав член спільноти Жан Бариш. За його словами, цей процес заснований на емоціях, а не на досвіді.

Мер Лондона Брід – перша темношкіра жінка на цій посаді – також виступила із заявою, в якій засудила правління за те, що воно зосередилося на проблемі перейменування, а не на коронавірусі.

“Чому освітній комітет просуває план з перейменування всіх цих шкіл до квітня, коли немає плану, що наші діти повернуться в класи до цього часу. Наші сім’ї розчаровані відсутністю плану, і вони особливо розчаровані, що обговорення цих планів навіть не були на порядку денному зустрічі освітнього комітету вчора ввечері”, – сказала вона.

Члени шкільної ради наполягають на тому, що перейменування є своєчасним і важливим, враховуючи, що країна рахувалася зі своїм расистським минулим.

У деяких школах сім’ї роками виступали за зміну імені, в тому числі в середній школі Джеймса Денмана, названої на честь першого суперінтенданта, лідера расистів, який відмовив китайським учням в державній освіті. Інші стверджували, що нинішні імена означають, що учні носять шкільні толстовки з іменами рабовласників, включаючи Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона і Джеймса Медісона.

“Це послання нашим сім’ям, нашим студентам і нашій спільноті. Це не просто символічно. Це моральне послання”, – сказав член правління Марк Санчес.

Частково розробка резолюції про перейменування почалася після смертоносного мітингу “Об’єднуємо правих” в Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія, в 2017 році.

“Ця резолюція була прийнята шкільною радою після терактів в Шарлоттсвіллі. І ми працюємо разом з іншою частиною країни, щоб демонтувати символи расизму і культури переваги білих”, – сказала президент Ради по утворенню Сан-Франциско Габріела Лопес.

Сан-Франциско – чи не єдине місто, який прийняв таке рішення. В останні роки міські ради та шкільні округи по всій країні перейменовували будівлі і видаляли пам’ятники, присвячені лідерам Конфедерації, які боролися за збереження рабства і переваги білих в Америці.

У вересні 2020 року Ініціатива рівного правосуддя (EJI) виявила понад 240 шкіл по всій країні, що носять ім’я лідера Конфедерації. За даними EJI, з 2014 року більше 30 шкіл в США були перейменовані, щоб виключити будь-який зв’язок з Конфедерацією.