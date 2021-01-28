Про це пише CNN.
Після декількох місяців суперечок правління з рахунком 6:1 у вівторок проголосувало за привласнення 44 шкільним сайтам Сан-Франциско нових назв, які не мають відношення до рабства, гноблення і расизму. Так, перший президент США Джордж Вашингтон і один з авторів Декларації незалежності Томас Джефферсон були рабовласниками, а 16-го президента Авраама Лінкольна критикують за вбивства корінних американців – індіанського народу санти-сіу.
Ім’я Дайанн Файнштейн було додано до списку, тому що, будучи мером Сан-Франциско, вона замінила зіпсований прапор Конфедерації, який був частиною давно встановленого прапора перед будівлею мерії. Критики назвали це рішення недбалим.
Але виявилося, що перейменувати школи не так просто. Наприклад, в одному випадку комітет не знав, чи була середня школа Рузвельта названа в честь Теодора або Франкліна Делано.
“Я повинен визнати, що є причини підтримати цю резолюцію, але я не можу. Це не рішення, які слід приймати в поспіху”, – сказав член спільноти Жан Бариш. За його словами, цей процес заснований на емоціях, а не на досвіді.
Мер Лондона Брід – перша темношкіра жінка на цій посаді – також виступила із заявою, в якій засудила правління за те, що воно зосередилося на проблемі перейменування, а не на коронавірусі.
“Чому освітній комітет просуває план з перейменування всіх цих шкіл до квітня, коли немає плану, що наші діти повернуться в класи до цього часу. Наші сім’ї розчаровані відсутністю плану, і вони особливо розчаровані, що обговорення цих планів навіть не були на порядку денному зустрічі освітнього комітету вчора ввечері”, – сказала вона.
Члени шкільної ради наполягають на тому, що перейменування є своєчасним і важливим, враховуючи, що країна рахувалася зі своїм расистським минулим.
У деяких школах сім’ї роками виступали за зміну імені, в тому числі в середній школі Джеймса Денмана, названої на честь першого суперінтенданта, лідера расистів, який відмовив китайським учням в державній освіті. Інші стверджували, що нинішні імена означають, що учні носять шкільні толстовки з іменами рабовласників, включаючи Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона і Джеймса Медісона.
“Це послання нашим сім’ям, нашим студентам і нашій спільноті. Це не просто символічно. Це моральне послання”, – сказав член правління Марк Санчес.
Частково розробка резолюції про перейменування почалася після смертоносного мітингу “Об’єднуємо правих” в Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія, в 2017 році.
“Ця резолюція була прийнята шкільною радою після терактів в Шарлоттсвіллі. І ми працюємо разом з іншою частиною країни, щоб демонтувати символи расизму і культури переваги білих”, – сказала президент Ради по утворенню Сан-Франциско Габріела Лопес.
Сан-Франциско – чи не єдине місто, який прийняв таке рішення. В останні роки міські ради та шкільні округи по всій країні перейменовували будівлі і видаляли пам’ятники, присвячені лідерам Конфедерації, які боролися за збереження рабства і переваги білих в Америці.
У вересні 2020 року Ініціатива рівного правосуддя (EJI) виявила понад 240 шкіл по всій країні, що носять ім’я лідера Конфедерації. За даними EJI, з 2014 року більше 30 шкіл в США були перейменовані, щоб виключити будь-який зв’язок з Конфедерацією.
- Раніше повідомлялося, що через понад 140 років з парку Бостона прибрали меморіальну статую Визволення, що зображує звільненого раба без сорочки, який стає на коліна перед Авраамом Лінкольном.
- Також владі Вашингтону порекомендували знести, перенести або перейменувати пам’ятники, які “не відповідають цінностям округу Колумбія”. Це пам’ятники Джорджу Вашингтону, Христофору Колумбу і Ендрю Джексону, а також Меморіал Джефферсона.