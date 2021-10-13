Американський штат Вермонт та міста Денвер і Фенікс поповнили список місць, де замість Дня Колумба тепер святкують День корінних народів.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Починаючи з 2015 року, вже 14 громад у Сполучених Штатах прийняли рішення святкувати у другий понеділок жовтня День корінних народів замість Дня Колумба.

Ініціаторами змін стали Сієтл, Міннеаполіс та Альбукерке, які першими вирішили змістити акценти у святкуванні – вшановувати не італійського мореплавця, а корінні народи Америки.

“День корінних народів віддзеркалює зміни у свідомості”, – зазначив доктор Лео Кіллсбек, представник народу північних шеєнів, професор кафедри вивчення американських індіанців в університеті штату Арізона.

Про що йдеться?

Кампанія за перейменування свята це частина процесу переосмислення ролі італійського мореплавця в американській історії, та бажання пов’язати ідентичність корінних народів із чимось більшим, ніж скандали довкола спортивних команд та культурних запозичень.

Історики загалом згодні з тим, що Колумб зовсім не “відкривав” Америку, хоча б тому, що тут вже жили люди, і погоджуються, що він не був першим європейцем, який дістався Нового Світу. Колумб дістався на кораблях Карибського моря, поневолив місцеве населення на острові Гаїті, і загалом приніс у регіон насильство та хвороби, які викосили місцевий люд. Він відкрив Америку для європейської колонізації коштом корінного населення та започаткував там работоргівлю.

“Одне з найбільших хибних уявлень про Колумба полягає в тому, що він був начебто справедливим. Насправді, він був аморальною людиною і відповідальний за зґвалтування та вбивства невинних корінних жителів”, – стверджує Кіллсбек, який був одним з ініціаторів святкування Дня корінних народів у Феніксі.

Чи є свято робочим днем?

У більшості регіонів День корінних народів не є оплачуваним вихідним. Лише 23 штати та місто Вашингтон зробили його оплачуваним вихідним днем для державних працівників.

Вермонт став ще одним штатом, де відмовилися від Дня Колумба, у той час як Південна Дакота почала відзначати День корінних народів ще з 1990 року.

Губернатор Пітер Самлін, який схвалив перейменування свята, закликає “всіх мешканців Вермонту визнати жертви та внесок корінних народів цієї землі”. Проте свято не є офіційним вихідним, а місцеві органи влади та громади можуть й надалі святкувати День Колумба.

Ситуація у Вермонті відрізняється від Аляски, яка з 2015 року офіційно святкує День корінних народів і ніколи не святкувала День Колумба. Це стосується і Гаваїв, де завжди відзначали День першопроходців, який вшановує полінезійських мореплавців, які залюднили Гавайські острови.

Не лише в Америці

Навіть в Іспанії, тодішні королі якої оплачували подорожі Колумба, переосмислюють його спадщину.

Група лівих депутатів муніципалітету Барселони закликала місто прибрати 60-метрову статую Христофора Колумба на одному з найбільших перехресть міста та скасувати національне свято 12 жовтня, зробивши його звичайним робочим днем.

Членкиня муніципалітету Марія Хосе Леха Гонсалес заявила, що публічне вшанування Колумба прославляє колоніалізм та імперіалізм, і назвала це свято “насміханням” над геноцидом корінних народів.

Пропозиція не набрала достатньо голосів у міськраді міста, але Гонсалес каже, що навіть озвучення цього питання це важливий крок уперед.

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Протистояння триває

Зміни підтримують далеко не усюди. В Оклахома-Сіті, де проживає одна з найбільших корінних громад, керівники міста другий рік поспіль відмовилися від пропозиції відзначити День корінних народів. Подібна ситуація і в Цинциннаті, де при чотирьох голосах “за” п’ять членів міської ради просто не з’явились на голосування.

Навіть у громадах, які визнали День корінних народів, продовжують святкувати День Колумба.

У Денвері щорічний парад до Дня Колумба, який проводить Орден синів італійської ложі №2075, пройшов як завжди, спровокувавши акції протесту.

“Сенс Дня корінних народів не в тому, щоб прибрати Колумба з підручників історії чи пам’яті людей. Свято корінних народів покликане загоїти рани нащадків корінних народів, і зробити нас кращими громадянами у сучасному розумінні”, – сказала Руті Едд, студентка коледжу Форт-Льюїс у місті Дуранго, штат Колорадо, яка працювала над пропозицією до міської ради щодо підтримки Дня корінних народів.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.