Про це інформує американське видання The New York Times.

11 липня радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван заявив, що Сполучені Штати володіють інформацією, яка вказує на підготовку Ірану до постачання бойових безпілотників Росії. На думку аналітиків, такий крок відображає потребу Москви як заповнити критичну прогалину на полі бою, так і знайти довгострокового постачальника важливої ​​бойової технології.

Офіційні особи США заявили, що Іран готується надати до 300 дистанційно пілотованих літальних апаратів і почне навчати російських військових ними користуватися вже цього місяця.

Російська делегація відвідувала аеродром у центральному Ірані принаймні двічі за останні п’ять тижнів — 8 червня та 5 липня — щоб перевірити безпілотники, які можна взяти на озброєння. Росіяни перевірили безпілотники Shahed-191 і Shahed-129, згідно із супутниковими знімками, які Білий дім надав у заяві The New York Times.

Раніше Іран постачав технологію безпілотників Хезболлі в Лівані; повстанцям Хуси в Ємені, які атакують Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати; і шиїтським повстанцям в Іраку, які завдали ударів по іракських та американських військах. Сполучені Штати поки що не бачать ознак того, що Іран уже передав будь-які безпілотники Росії. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін не планує обговорювати це питання під час його запланованої поїздки до Тегерана цього тижня.

Росія вичерпала більшу частину своєї високоточної зброї, а також багато безпілотників, які вона використовувала, щоб допомогти артилерії великої дальності вражати цілі під час бомбардувань в Україні.