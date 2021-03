Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Ендрю і Марлі Кент з Ванкувера, штат Вашингтон, вирішили одружитися на причалі біля мальовничого озера Тахо.

Коли настав момент обмінюватися кільцями, наречений впустив діамантове кільце нареченої на причал, а звідти, через щілину, воно впало в воду.

'What Are The Chances?' Bride, Groom Lose Ring In Lake Tahoe, Scuba Diver Comes To The Rescue https://t.co/foMM38Qa5B pic.twitter.com/ZgsBzf5VXW

— CBS Sacramento CBS13 (@CBSSacramento) March 20, 2021