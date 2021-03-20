Про це повідомляє американський телеканал Fox News.
Ендрю і Марлі Кент з Ванкувера, штат Вашингтон, вирішили одружитися на причалі біля мальовничого озера Тахо.
Коли настав момент обмінюватися кільцями, наречений впустив діамантове кільце нареченої на причал, а звідти, через щілину, воно впало в воду.
'What Are The Chances?' Bride, Groom Lose Ring In Lake Tahoe, Scuba Diver Comes To The Rescue https://t.co/foMM38Qa5B pic.twitter.com/ZgsBzf5VXW
— CBS Sacramento CBS13 (@CBSSacramento) March 20, 2021
“До цього моменту все було ідеально”, – розповіла наречена.
Спочатку наречений вирішив стрибнути в озеро, щоб дістати кільце, але адміністратор переконав його не робити цього.
По завершенню церемонії пара вирішила спробувати повернути кільце. Для цього вони звернулися за допомогою до групи Tahoe Scuba Diving в Facebook. На наступний день з ними зв’язався засновник групи. Аквалангіст провів на дні близько 30 хвилин, пересуваючи камені, перш ніж знайшов кільце.
“Я так вдячна за те, що моє кільце повернули, але в будь-якому випадку це прекрасна історія, яку одного разу можна розповісти нашим дітям”, – сказала Марлі.
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