Пара закоханих з США влаштували шлюбну церемонію на березі озера Тахо. Наречений впустив кільце з діамантом у воду, але його досить швидко знайшов і повернув аквалангіст.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Ендрю і Марлі Кент з Ванкувера, штат Вашингтон, вирішили одружитися на причалі біля мальовничого озера Тахо.

Коли настав момент обмінюватися кільцями, наречений впустив діамантове кільце нареченої на причал, а звідти, через щілину, воно впало в воду.

'What Are The Chances?' Bride, Groom Lose Ring In Lake Tahoe, Scuba Diver Comes To The Rescue https://t.co/foMM38Qa5B pic.twitter.com/ZgsBzf5VXW — CBS Sacramento CBS13 (@CBSSacramento) March 20, 2021

“До цього моменту все було ідеально”, – розповіла наречена.

Спочатку наречений вирішив стрибнути в озеро, щоб дістати кільце, але адміністратор переконав його не робити цього.

По завершенню церемонії пара вирішила спробувати повернути кільце. Для цього вони звернулися за допомогою до групи Tahoe Scuba Diving в Facebook. На наступний день з ними зв’язався засновник групи. Аквалангіст провів на дні близько 30 хвилин, пересуваючи камені, перш ніж знайшов кільце.

“Я так вдячна за те, що моє кільце повернули, але в будь-якому випадку це прекрасна історія, яку одного разу можна розповісти нашим дітям”, – сказала Марлі.