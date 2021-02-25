У США в штаті Оклахома народилося цуценя з шістьма лапами і двома хвостами.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ветеринарної лікарні Ніл.

“Це диво, на ім’я Шкіпер. У прямому сенсі. Вона прожила довше, ніж будь-яка інша собака з такими вродженими вадами”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Шкіпер одна голова і грудна клітка, але дві тазові області, дві системи сечовивідних шляхів, дві репродуктивних системи, два хвости й шість лап. У дослідженнях немає інформації про те, щоб такі цуценята народжувалися живими.

При цьому органи тварини у відмінній формі, цуценя почувається добре. Ветеринари продовжують спостерігати за ним з огляду на унікальність ситуації, і мають намір допомагати йому позбутися болю, щоб Шкіпер почувалася комфортно протягом усього життя.

Доктор Тіна Ніл, власниця ветеринарної лікарні Ніл, розповіла в коментарі CNN, що цуценя з’явилося на світ разом з вісьмома братами та сестрами під час сильної хуртовини. Його привезли на огляд, коли стихія вщухла.

Лікарі припускають, що дві яйцеклітини в утробі матері Шкіпер не розділилися, тож сталася така мутація.