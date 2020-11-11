У США наростає тривога через «диктаторські кроки» Трампа, – CNN

Обраний президент Джо Байден щосили намагається зберегти спокій на фоні посилення хаосу, навіть незважаючи на те, що Трамп і високопоставлені республіканці все ще відмовляються визнати поразку президента.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Поки Трамп сидить за закритими дверима, пише твіти великими літерами і проводить чистку керівництва Пентагону, Байден виходить на перший план. Обраний президент запевняє американський народ, що судові позови Трампа щодо результатів виборів мають мало шансів знівелювати волю виборців.

Варто зазначити, що Байден свідомо уникав ескалації конфронтації з Трампом, який залишиться президентом до 20 січня.

Обраний президент вже подолав необхідний поріг у 270 голосів виборників, згідно з прогнозами CNN та інших великих новинних агентств, має шанс набрати 306 голосів виборників, як Трамп у 2016 році.

Помилкові звинувачення про фальсифікації і теорії змови, поширювані прихильниками Трампа, стали зникати після того, як генеральний прокурор Вільям Барр порадив прокуратурі розслідувати можливе шахрайство.

А міністерство внутрішньої безпеки США спростувало чутки про те, що в бюлетенях голосували мерці.

Тим часом Дональд Трамп “не виявляє жодних ознак роботи” з ключових питань, включаючи боротьбу з епідемією коронавірусу, через яку в лікарнях опинилося більше американців, ніж будь-коли раніше.

Обраний президент Джо Байден охарактеризував нинішню поведінку Трампа як “збентеження” і, сказав, що республіканці все ж приймуть його перемогу. Байден припустив, що сенатори Республіканської партії були “злегка залякані” президентом.

У CNN зазначають, що Трамп порочить інструменти американської демократії, відмовляючись поступитися Байдену і роблячи країну більш вразливою.

Після того як Трамп звільнив міністра оборони Марка Еспера, ще три високопоставлених чиновника Пентагону були звільнені або пішли у відставку. У їх числі високопоставлений політичний чиновник відомства Джеймс Андерсон. Його замінює генерал у відставці Ентоні Тата, який відомий численними ісламофобськими і образливими зауваженнями в минулому.

Джерела повідомили CNN, що звільнення можуть бути мотивовані опором з боку Еспера проти виведення військ з Афганістану.

“Це страшно, це дуже тривожно. Це кроки диктатора”, – сказав CNN один з представників міністерства оборони.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі з Коннектикуту заявив на CNN International, що США вступають в небезпечний період. “Я думаю, що (Трамп) буде відволікатися від світових подій і національної безпеки”, – сказав Мерфі.

Незважаючи на заяви Трампа про те, що у нього відібрали другий термін, судовий позов президента досі не зрушив з місця. І без того мізерна можливість Трампа змінити хід виборів зменшується з кожним днем.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп продовжує безпідставно піддавати сумніву законність підрахунку голосів у Пенсільванії, Неваді, Джорджії й Вісконсині, чотирьох штатах, які на цих виборах стали предметом пильної уваги.

Також стало відомо, що на початку наступного року, коли новообраний президент Джо Байден вступить на посаду, 45-й президент США Дональд Трамп втратить привілеї у Twitter, завдяки яким його фейкові дописи позначали, але не видаляли.