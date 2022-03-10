За даними Сполучених Штатів Америки з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 6 000 своїх військових. Варто зазначити, що такі дані США значно відрізняються від даних, які подають у Генштабі ЗСУ.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У США підрахували, що з 24 лютого 2022 року у війні проти України країна-загарбниця втратила близько 6 000 свої солдатів.

Такі дані озвучив один з американських чиновників додавши, що назвати точну цифру втрат наразі неможливо, оскільки бойові дії продовжуються.

“Число втрат Росії – від 5000 до 6 000 військових, а може навіть і більше. Проте достовірність цих цифр не дуже висока”, – наголосив чиновник із США.

Варто зазначити, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку вторгнення Росія втратила понад 12 000 своїх солдатів.