Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У США підрахували, що з 24 лютого 2022 року у війні проти України країна-загарбниця втратила близько 6 000 свої солдатів.
Такі дані озвучив один з американських чиновників додавши, що назвати точну цифру втрат наразі неможливо, оскільки бойові дії продовжуються.
“Число втрат Росії – від 5000 до 6 000 військових, а може навіть і більше. Проте достовірність цих цифр не дуже висока”, – наголосив чиновник із США.
Варто зазначити, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку вторгнення Росія втратила понад 12 000 своїх солдатів.
- Нагадаємо, виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв впевнений, що активні бойові дії в Україні триватимуть ще 7-10 днів. А надалі російська влада намагатиметься “заморозити” війну.
- Також у Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що на початок 15-тої доби від вторгнення Росії, війська окупанта знизили темпи наступу. Ворог деморалізований та вдається до дезертирства і мародерства.
- Раніше повідомлялось, що російські військові, котрі потрапили в полон в Україні, хочуть залишитися тут, поки в РФ діє путінський режим. Під час пресконференції у Києві військовий 2-ої мотострілецької дивізії Андрій Чеботаревський розповів: у РФ його рідним повідомили, що він загинув.