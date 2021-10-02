У Міністерстві внутрішньої безпеки США випустили нову інструкцію щодо депортації нелегальних мігрантів. Там сказано, що тільки відсутність документів не є причиною для випровадження людини з території США.

Про це повідомляє АР.

Профільний міністр Алехандро Майоркас пояснив, що відомство спрямує свої ресурси на те, аби знаходити, затримувати та депортувати нелегальних мігрантів, які можуть загрожувати національній безпеці. При цьому, нелегалів, які живуть та працюють на території США, не мають проблем із законом, проте в них немає потрібних документів – не чіпатимуть.

У інструкції для імміграційних службовців сказано, що відсутність документів “не повинна бути причиною для депортації”.

Імміграційні служби закликали “не витрачати ресурси на депортацію тих, хто не загрожує країні, але робить її сильнішою”.

“Той факт, що особа не є американським громадянином й по закону може бути депортована, не повинен бути причиною застосування силових та дисциплінарних дій проти неї”, – сказав з цього приводу міністр.

Відтепер нелегальні мігранти, які знаходяться в США протягом тривалого часу, але не мали проблем з законом (зокрема, люди похилого віку, неповнолітні і їхні родичі) можуть уникнути примусової депортації. Ще один фактор, який на це впливає – якщо нелегальний іммігрант чи хтось з членів його родини служитиме у збройних силах США.

Не депортуватимуть й тих, хто на Батьківщині став жертвою якогось злочину.

Нові правила вже передали до Служби імміграційного та митного контролю й у Службу митного й прикордонного контролю. Вони почнуть діяти через 60 днів.

Наразі у США проживає близько 11 мільйонів мігрантів без потрібних документів.