Про це повідомила Джен Псакі на брифінгу.
Напередодні речник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з представником Atlantic Council Джоном Гербстом зазначив, що Володимир Зеленський запропонував Джо Байдену провести зустріч за участю Володимира Путіна.
Президент Зеленський запропонував президенту Байдену організувати тристоронню зустріч, можливо, відеоконференцію між президентами Зеленським, Байденом та Путіним”, ㅡ ствердив речник ОП.
Однак, 14 січня на брифінгу Джен Псакі зазначила, що їй немає чого анонсувати з точки зору наступних переговорів, додавши, що про це ведуться дискусії після того, як усі повернулися у свої столиці.
Водночас Єрмак наголошує, що американська сторона “сприйняла пропозицію з інтересом”, проте у Києві очікує на реакцію на цю пропозицію в Росії.
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