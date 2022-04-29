Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова високопосадовець Міністерства оборони США.
“Ми продовжуємо щодня стежити за їхнім ядерним потенціалом, наскільки це можливо, і ми не вважаємо, що існує загроза застосування ядерної зброї або загрози для території НАТО”, — зазначив чиновник.
У понеділок міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Захід не має недооцінювати підвищеного ризику ядерного конфлікту через Україну.
Також цього місяця в Росії заявили, що планують до осені розгорнути свої нещодавно випробувані міжконтинентальні балістичні ракети “Сармат”, здатні завдати ядерних ударів по США.
Водночас директор ЦРУ Вільям Бернс раніше заявив, що до загрози застосування Росією тактичної або малопотужної ядерної зброї в Україні не можна ставитися легковажно, але ЦРУ не бачило великої кількості практичних доказів, які б підтверджували це занепокоєння.
- Нагадаємо, що погрози застосувати ядерну зброю проти світу — регулярна тема для обговорень російських пропагандистів та улюблений інструмент шантажу владної “еліти” РФ. Після повномасштабного вторгнення в Україну Путін наказав “розконсервувати” ядерну зброю. Тож варто розуміти, як вона працює та чим загрожує.
- Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що у Росії є достатньо сил, аби “поставити США на місце”. Окрім цього він звинуватив Захід у нібито розпалюванні дикої русофобії.
- Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що слова президента США Джо Байдена про те, що Володимир Путін є воєнним злочинцем, “абсолютно неприйнятні і непростимі”.
- Українців закликають не поширювати у мережі інформацію стосовно точного місцезнаходження бомбосховищ. Таке оголосили після того, як окупанти атакували Драматичний театр у Маріуполі.