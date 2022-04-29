У Сполучених Штатах Америки не вірять в існування загрози застосування Росією ядерної зброї, попри нещодавні заяви Кремля.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова високопосадовець Міністерства оборони США.

“Ми продовжуємо щодня стежити за їхнім ядерним потенціалом, наскільки це можливо, і ми не вважаємо, що існує загроза застосування ядерної зброї або загрози для території НАТО”, — зазначив чиновник.

У понеділок міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Захід не має недооцінювати підвищеного ризику ядерного конфлікту через Україну.

Також цього місяця в Росії заявили, що планують до осені розгорнути свої нещодавно випробувані міжконтинентальні балістичні ракети “Сармат”, здатні завдати ядерних ударів по США.

Водночас директор ЦРУ Вільям Бернс раніше заявив, що до загрози застосування Росією тактичної або малопотужної ядерної зброї в Україні не можна ставитися легковажно, але ЦРУ не бачило великої кількості практичних доказів, які б підтверджували це занепокоєння.