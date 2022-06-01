Представник Пентагону заявив, що не впевнений чи відповідає за керування військами РФ призначений у квітні генерал Олександр Дворніков. Його не бачили вже кілька тижнів, а російська армія водночас робить схожі помилки, як і на початку вторгнення.

Про це повідомило американське видання New York Times.

Армія РФ деморалізована та розбита після трьох місяців активних бойових дій. Повільний наступ на Сході стомив військових, тому “загальна бойова міць збройних сил РФ зменшилася приблизно на 20%”. Високопосадовці зазначили, що загарбники роблять помилки, які раніше змусили їх відмовитися від ідеї захоплення Київської, Чернігівської та Сумської областей.

У квітні генерала Дворнікова призначив командувачем військ в Україні Володимир Путін. Деякі заявили тоді, що початковий план РФ провалися, тому змінили керівництво. Після того, як стало зрозуміло, що ворожа армія має проблеми з логістикою та моральним духом, то Дворнікову наказали впорядкувати це питання.

Російський генерал спробував змусити розрізнені повітряні та наземні підрозділи РФ координувати свої атаки. На тлі того, що його не бачили останніми тижнями, пілоти продовжують демонструвати, що вони уникують ризику, як було на початку активної фази війни. Як результат ворожі сили не встановили переваги у повітрі.

Армія Росії має певні успіхи на сході України, але ЗСУ відбивають деякі раніше окуповані райони. Ворогу ускладнює процес того, що їм ЗСУ перекрили лінію постачання на схід від Харкова. Це поставить загарбників у стан, який вони мали після наступу на Київ.

Дворніков дійсно змусив пілотів та наземні підрозділи координувати обстріли спільних цілей. Але старший науковий співробітник і директор проєкту “Критичні загрози” в Американському інституті підприємництва Фредерік В. Каган вважає, що попри це досягнення — російська армія не змінила підходу до введення бойових дій.

“У російській армії є деякі глибокі недоліки, які вони не змогли б виправити за останні кілька тижнів, навіть якби спробували. Недоліки глибокі та фундаментальні”, — зазначило видання.

Радянський стиль армії, досвідом якої досі користується Москва, характеризується відсутністю права молодших за званням вказувати на недоліки в стратегії або вносити корективи. Через це їхні офіцери не здатні самостійно мислити та узгоджувати рішення ситуативно.

Збройні сили України перейняли досвід військових США та інших країн НАТО. Він полягає у тому, що захисник може продемонструвати особливу гнучкість в адаптації до обставин. Така навичка особливо корисна, коли існують проблеми з командуванням або в інших ситуаціях, які потребують швидкої реакції.

Під час штурму Донбасу окупанти завдають нищівних ударів по містах та селах з артилерії. Проте вони не залучають танкове вторгнення, через що американські посадовці припустили, що росіяни можуть зіткнутися з тим, що не зможуть утримати досягнуте, як це було у Харкові.